En automne, attention aux dangers du jardin qui menacent votre animal de compagnie !

Le bal de l’automne a fait son grand retour ! La nature se pare de ses plus beaux atours aux couleurs jaune, orange et carmin. Véritable spectacle pour les yeux, cette saison doit toutefois susciter la vigilance et la prudence chez les propriétaires d’animaux. Nomades des jardins, ils aiment fureter dans le moindre recoin. Or, quelques dangers les guettent dans ce cadre bucolique… Agria, l’assurance santé chien et chat, fait le point.