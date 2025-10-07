Au détour d’une balade, ce Berger Australien retrouve par hasard sa sœur de portée et replonge en enfance (vidéo)

La chance de croiser son frère ou sa sœur de portée est minime. Ce chien nommé Poséidon a une occasion en or, et en a bien profité. La reconnaissance de sa sœur a été immédiate et les 2 chiens ont tout de suite replongé en enfance. Les autres chanceux sont les propriétaires, qui ont pu assister à un très joli spectacle.

Ce Berger Australien s’est rendu au parc comme d’habitude, dans l’idée de s’amuser. Il était à mille lieux d’imaginer qu’il retrouverai sa sœur de portée. Les images gardées de la rencontre sont pleines de tendresse.

« Aujourd’hui, mon chien a accidentellement rencontré sa sœur jumelle »

Les parcs à chiens sont le lieu des rencontres et des opportunités pour tisser des amitiés plus ou moins durables. Poséidon a l’habitude de s’y rendre, mais il n’avait encore jamais eu l’occasion de croiser un membre de sa famille. Il faut dire que cela était peu probable car le chien a été adopté à 200 kilomètres de là.

Poséidon a tout de même fini par croiser sa sœur au beau milieu des allées du parc et la rencontre fut mémorable.

@kazzychann / TikTok

« Même éleveur, même anniversaire »

La probabilité était très faible et c’est bien dans ce parc que les 2 chiens se sont aperçus et se sont rapprochés, retrouvant leur âme de chiots. Les propriétaires ont pu échanger et en venir à la conclusion : « Même éleveur à 2 heures de route, même anniversaire et même portée ». La petite chienne nommée Abby était elle aussi aux anges de retrouver son frère jumeau !

@kazzychann / TikTok

« Ils ont la même énergie »

Les internautes présents en commentaires sur le compte TikTok « @kazzychann » ont été les premiers admirateurs de ce duo frère-sœur réuni. L’un d’entre eux résumait la situation : « J’ai l’impression qu’ils sont juste revenus à leur personnalités de chiots ». Le bonheur est lisible dans les yeux de ces chiens qui vivent un moment fabuleux au parc, dépassant bien leurs espérances.

Quand le hasard fait bien les choses

Les propriétaires de Poséidon revenaient sur cette rencontre des plus étonnantes. En réalité, leur chien n’était pas très bonne posture, et venait d’être embêté par un autre canidé. Au moment de rappeler leur chien, les autres propriétaires ont cru avoir affaire à un Berger Australien du nom d’Abby. C’est ainsi que les parents de Poséidon ont eu connaissance de l’existence de cette chienne très ressemblante à leur toutou. Les retrouvailles ont pu se faire quelques minutes plus tard.