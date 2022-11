Attiré par un écureuil, un chien se lance à sa poursuite et fait une chute de 15 mètres

Pompiers et secouristes en montagne ont été appelés à secourir une chienne tombée dans un ravin après avoir été attirée par un écureuil lors d’une promenade en forêt. L’intervention a duré plusieurs heures.

Une chienne a été sauvée grâce à la mobilisation d’équipes spécialisées après sa chute de 15 mètres en contrebas d’un sentier forestier, rapportait la BBC.

L’après-midi du samedi 5 novembre, une chienne appelée Roxy et âgée de 2 ans accompagnait son maître en promenade dans la forêt de Cropton, à Pickering dans le comté du Yorkshire du Nord (Est de l’Angleterre).

D’après son propriétaire, la femelle Patterdale Terrier a remarqué un écureuil et s’est immédiatement lancée à sa poursuite. Emportée par son élan, elle n’a pas pu échapper à l’accident ; Roxy est tombée dans un ravin sous le chemin qu’elle et son humain empruntaient. Sa chute l’a précipitée 15 mètres plus bas.

Son maître a essayé de la récupérer par ses propres moyens, mais il s’est retrouvé pris au piège à son tour. Après sa vaine tentative et en difficulté lui aussi, il a appelé les secours.

Des secouristes spécialisés à la rescousse

Une unité de pompiers est arrivée sur les lieux, mais les soldats du feu ont vite compris qu’ils n’étaient pas équipés pour faire face à une situation aussi complexe. Ils ont alors appelé en renfort une équipe de secours en montagne locale, celle du Scarborough and Ryedale Mountain Rescue.

Sécurisé par ses collègues, l’un de ses membres est descendu dans le ravin pour rejoindre Roxy. Son maître, lui, avait réussi à remonter entretemps. Il l’a attirée avec des friandises pour chien, puis l’a harnachée. Elle ainsi pu être hissée et rendue à son propriétaire, saine et sauve.





Scarborough and Ryedale Mountain Rescue Team / Facebook

L’opération aura duré 3 heures et quart, précisait la Scarborough and Ryedale Mountain Rescue Team sur sa page Facebook le lendemain du sauvetage.

A lire aussi : Une chienne perdue et victime d'un accident mobilise la communauté locale qui remue ciel et terre pour la retrouver