Attendant qu'on lui offre sa chance depuis un an et demi, un chien sénior se lie d'amitié avec une bénévole endeuillée

Pendant des mois, Elf ne connaissait que d’incessants allers et retours entre le refuge et les familles d’accueil. Sabrina, bénévole qui prenait soin de lui, était triste de le voir enchaîner ainsi les désillusions.

Un chien sénior vivant en refuge a été adopté après avoir vécu plusieurs déceptions, rapportait NBC Los Angeles. Sa nouvelle maîtresse est une bénévole qui s’occupait de lui pendant qu’il cherchait une famille.

A son arrivée au refuge Best Friends Animal Society, situé à Los Angeles, Elf était dans un triste état. Ce chien était couvert de tiques et avait peur des humains. On ne savait pas grand-chose de son passé, mais il était clair que celui-ci n’était pas bien joyeux.

Aujourd’hui âgé de 11 ans, Elf avait connu des hauts et des bas au refuge. A plus d’une reprise, il avait été placé en famille d’accueil avant d’être ramené à la Best Friends Animal Society.

Son sort chagrinait les bénévoles, notamment Sabrina Maharaj. Cette dernière ne comprenait pas comment un chien aussi doux, discret – il n’aboyait quasiment jamais au refuge – et enjoué pouvait rester un an et demi sans trouver de famille aimante. En fait, c’est son âge qui jouait en sa défaveur.

« J’étais heureuse chaque fois qu’il allait en famille d’accueil, mais il revenait »

« Chaque fois que je voyais Elf aller en famille d’accueil, j’étais très heureuse, raconte la jeune femme. Mais il revenait toujours au refuge ».

En octobre 2022, Sabrina Maharaj a vécu ce que tout propriétaire canin redoute ; le décès de son Boxer à cause d’un cancer. Il laissait un vide qui ne serait jamais comblé, mais il pouvait l’être en partie par Elf, auquel la bénévole s’attachait de plus en plus.

Elle a finalement décidé de l’adopter. Elf fêtera Noël au sein de sa nouvelle famille. Son destin et celui de Sabrina Maharaj étaient liés…

A lire aussi : Ce chien policier prenant sa retraite a droit à une somptueuse cérémonie (vidéo)



Best Friends Animal Society