Attaché trop court au point d'être suspendu à l'arrière d'une camionnette, ce Pitbull blessé au cou est soigné en refuge en attendant l'adoption (vidéo)

Transporté presque pendu à l’arrière d’un pick-up avant d’être abandonné dans un refuge de Los Angeles, un Pitbull nommé West a été retrouvé blessé au cou, mais pris en charge à temps par des bénévoles et des soigneurs. La vidéo de la scène, relayée massivement sur les réseaux sociaux, a provoqué une vague d’indignation et pourrait accélérer la recherche d’une famille pour le chien une fois rétabli.

Les conditions dans lesquelles un chien était transporté à bord d'une camionnette pour être abandonné dans un refuge ont suscité l'indignation d'une automobiliste témoin de la scène, ainsi que de nombreux membres de la communauté locale après la diffusion de la vidéo, rapportait CBS News le dimanche 17 mai. L'animal est actuellement soigné en attendant sa mise en adoption.

Les faits avaient eu lieu le matin du samedi 16 mai. Une utilisatrice de Reddit se faisant appeler « AlternativeBlonde » avait posté la vidéo en question et lancé l'alerte. Cette séquence choquante montrait un Pitbull attaché court à l'arrière d'un pick-up, au point d'être presque pendu. Cette situation lui causait une grande souffrance et le mettait en danger.

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AlternativeBlonde / Reddit

Le véhicule circulait sur une autoroute au niveau de Lincoln Heights, en Californie (Etats-Unis). La police routière de l'Etat de Californie (California Highway Patrol) avait été prévenue par AlternativeBlonde.

Ayant vu la publication, Kris Kelly, militante pour le droit des animaux et créatrice de l'association Kris Kelly Foundation, a relayé la vidéo sur Facebook et indiqué avoir été contactée par une bénévole du refuge North Central Animal Shelter, à Los Angeles, au sujet du quadrupède. D'après cette dernière, le Pitbull, appelé West, venait d'y être amené par son propriétaire qui n'en voulait plus.

Soigné pour des lacérations autour du cou

A l'arrivée du canidé, le personnel de la structure d'accueil a constaté qu'il souffrait de blessures autour du cou, manifestement causées par la chaîne. « La façon dont ils ont mis le chien dans le camion est illégale, s'est indignée Kris Kelly. Ça, c’est la première chose. Ensuite, il y a des lacérations, une très grave blessure autour de son cou… J’imagine que ça a été causé par cette chaîne autour du cou. »

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West reçoit tous les soins nécessaires et n'est pas encore prêt pour l'adoption. Il le sera sans doute dans quelques jours et pourra ainsi prendre un nouveau départ dans la vie au sein d'une famille aimante.