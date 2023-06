Ateliers, jeux, défis et bonne humeur : aux Doggy Games, apprenez l'éducation positive en vous amusant avec votre chien

À vos agendas ! Du 30 juillet au 4 août 2023, le Centre Animalin organise les Doggy Games à Aurimont, dans le Gers (32). Cet événement centré sur l’éducation positive du chien sera rythmé par des ateliers, des jeux, des challenges amusants et autres activités conviviales. Prêt à vivre de nouvelles aventures avec votre compagnon à 4 pattes ? Les inscriptions sont ouvertes !

Les K9 Games, initiés aux États-Unis par le vétérinaire et comportementaliste animalier Ian Dunbar, ont inspiré les responsables du Centre Animalin. Désireux de proposer une expérience unique aux Français et à leurs chiens, Catherine Collignon ainsi que Nicolas Ducasse, tous les 2 éducateurs canins professionnels, organisent une nouvelle édition des Doggy Games.

Sous le regard enjôleur du soleil gersois, les participants pourront s’adonner à diverses activités ludiques, telles que des jeux de chaises musicales, des courses aux trésors ou encore des quêtes olfactives. Une dizaine d’épreuves permettant d’explorer les capacités sensorielles, cognitives et physiques de votre acolyte touffu sont inscrites au programme.

Tout au long des Doggy Games, vous profiterez de l’expertise de 8 coachs professionnels de l’éducation canine, reconnus au niveau national et international. Des ateliers de préparation ponctueront les 5 premiers jours ; tandis que le dernier sera consacré aux jeux éducatifs, qui se dérouleront en équipe ou en binôme.

Rassurez-vous, les organisateurs ont adapté les animations pour stimuler l’apprentissage de chaque toutou, quels que soient son degré de compétence, ses capacités physiques et son gabarit. Les Doggy Games ouvrent grand leurs pattes à tous les chiens, dès l’âge de 5 mois.

Toutefois, la participation est déconseillée aux animaux atteints de douleurs articulaires ou souffrant de problèmes de socialisation importants.

Un événement placé sous le signe de la bienveillance

Depuis plus de 20 ans, le Centre Animalin préconise l’éducation positive. Cette approche privilégie la coopération, le renforcement des bonnes actions, mais aussi les récompenses sociales et gustatives. Ainsi, les félicitations enjouées, les caresses douces et les friandises savoureuses remplacent les méthodes coercitives, c’est-à-dire axées sur la contrainte.

L’ambition des Doggy Games ? Apporter une meilleure compréhension des capacités cognitives de votre fidèle compagnon « par des réponses et des astuces ayant comme objectif fondamental d’optimiser une relation basée sur l’écoute, la complicité, l’entente, le partage et la joie », peut-on lire dans un communiqué.

Pendant ces 6 jours intenses, vous avez l’opportunité de perfectionner son niveau d’éducation « pour favoriser son adaptabilité au quotidien » et « de prévenir les problèmes de comportement les plus fréquents ».

A lire aussi : Après 2 ans d'attente au refuge, ce chien sauvé d'une propriété surpeuplée a enfin sa chance

© Centre Animalin / Facebook

À travers cet événement d’exception, le Centre Animalin rappelle que l’éducation de votre adorable boule de poils demande de la patience, de la compréhension et du respect. Un investissement profond permet de renforcer votre complicité.

Avouez-le : qui ne rêve pas d’être comme Saint-Roch et son chien ?

Prix : 600 € (possibilité de régler en plusieurs fois). Pour vous inscrire et obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur le site web du Centre Animalin en cliquant ici.