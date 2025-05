Après une promenade, son Bouledogue Français titube et s'effondre, il pense à un coup de chaud, mais le vétérinaire révèle une cause qui pourrait toucher des millions de propriétaires (vidéo)

On n’est jamais trop prudent lorsque l’on promène son chien. Ce dernier peut tomber sur toutes sortes de substances potentiellement nocives et ainsi mettre sa santé en danger. Le propriétaire d’un Bouledogue Français appelée Sully en a fait l’expérience. Fort heureusement, le canidé s’en est sorti avec quelques symptômes gênants et plus de peur que de mal.