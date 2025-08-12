Après une longue carrière dans la police, cette chienne se consacre désormais à protéger les abeilles contre une maladie dévastatrice

A 10 ans, Maple entame une nouvelle carrière pour le moins inattendue. Après avoir quitté les rangs de la police suite à une blessure, cette chienne pleine de ressources s’illustre désormais dans un domaine crucial pour l’environnement. Son flair hors pair est aujourd’hui mis au service d’une mission vitale : protéger les abeilles, véritables piliers de notre écosystème.

Maple, femelle Springer Anglais de 10 ans, a opéré une reconversion aussi belle que surprenante. Cette chienne qui travaillait avec les forces de l’ordre depuis des années remplit, aujourd’hui, un tout autre type de mission. Elle consiste à traquer les traces d’une maladie qui dévaste les colonies d’abeilles, d’après People .

Pour ce travail, elle a suivi une formation spécifique auprès d’une équipe de chercheurs à l’Université d’Etat du Michigan (Etats-Unis). Elle a ainsi été entraînée à détecter une bactérie productrice de spores, hautement contagieuse et appelée “loque américaine”. Cette dernière détruit massivement les larves d’abeilles.

Maple porte une combinaison protectrice lors de ses interventions. Accompagnée par sa maîtresse Sue Stejskal, la chienne inspecte les ruches au Pollinator Performance Center, au sein de l’Université d’Etat du Michigan.



Michigan State University / Facebook

Jusqu’ici, les apiculteurs devaient examiner eux-mêmes les ruches pour tenter de détecter la loque américaine, ce qui était long, fastidieux et évidemment bien moins efficace que le recours au puissant flair de Maple.

La chienne est capable de vérifier de nombreuses colonies, permettant un gain de temps considérable et le sauvetage d’un grand nombre d’abeilles.

De la recherche de personnes pour la police à la protection des populations d’abeilles

Auparavant, quand elle était dans la police, Maple était spécialisée dans la recherche de personnes disparues. Elle avait dû être mise à la retraite de manière précoce à cause d’une blessure survenue lors d’une mission.

A lire aussi : Ramenée au refuge et atteinte d'une maladie incurable, cette chienne renoue avec le bonheur auprès de celui qui ne l'a jamais oubliée

Elle apporte à présent sa précieuse contribution à la préservation d’une espèce plus en danger que jamais, alors que le rôle de celle-ci est essentiel à plus d’un titre, en particulier dans la pollinisation des plantes. De ce processus dépend grandement la préservation des écosystèmes et de nos ressources alimentaires.

Les populations d’abeilles sont menacées par les changements climatiques, la pollution et diverses maladies, mais bon nombre d’entre elles peuvent désormais compter sur ce véritable ange-gardien qu’est Maple.