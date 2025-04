Après une année d’enfermement dans 2 mètres carré, ce vieux chien découvre pour la première fois le bonheur d’un foyer

Âgé de 12 ans, ce chien avait vécu durant 1 an dans un enclos fermé, avec un accès limité à la nourriture et à l’eau. Son sauvetage, assuré par la Fondation 30 Millions d’Amis, fut comme un « soulagement » pour l’animal, ayant compris que sa vie ne serait plus la même dès lors. Tout est allé très vite pour lui et l’issue de son histoire est on ne peut plus heureuse.