Après un moment très agréable passé au parc, ce Bouvier Bernois refuse catégoriquement de monter dans la voiture de sa maîtresse (vidéo)

Mack est un adorable Bouvier Bernois que tout le monde apprécie. Son seul défaut est qu’il est très têtu, en particulier lorsqu’il s’agit de rentrer à la maison après un après-midi au parc. Sa maîtresse a fini par l’en convaincre en faisant semblant de partir sans lui : une méthode qui a parfaitement fonctionné.

Les internautes s’amusent régulièrement devant les vidéos présentées sur le compte Instagram « @mack_the_berner ». Mack est un vrai trublion qui sait amuser la galerie, soulignait Parade Pets. Alors que tout le monde le trouve craquant, sa maîtresse fait part de ses difficultés parfois en lien avec son caractère têtu. Pour Mack, les fins sont difficiles à vivre, en particulier celles qui concernant les après-midis de jeu avec sa compagne canine.

@mack_the_berner / Instagram

Des fans partout dans le monde

La réputation de Mack dépasse allègrement les frontières de sa région, l’Adélaïde, située dans le sud de l’Australie. Le grand canidé de plus de 50 kilogrammes séduit les adeptes de douceur avec une pointe de malice partout dans le monde.

Malgré ses 5 ans, Mack aime parfois retomber en enfance, et jouer au bébé avec sa propriétaire. Lorsqu’il décide de quelque chose, il est difficile de le contrarier car le chien le vit assez mal, du moins il essaie d’attirer l’attention sur lui.

@mack_the_berner / Instagram

Une scène mémorable au parc

Mack et Maggie, l’autre chien de la famille, se sont bien amusés au parc canin ce jour-là. Les parties de jeu se sont enchaînées, et il était impossible pour Mack d’imaginer la fin de cette journée si intense.

La propriétaire a annoncé à ses chiens qu’il était temps de rentrer, ce qui n’a posé aucun problème à Maggie qui s’est tout de suite dirigée vers la voiture familiale.

Pour Mack, ce fut une autre histoire.

@mack_the_berner / Instagram

Immobile pour témoigner son mécontentement

Mack a clairement énoncé son refus de rentrer à sa propriétaire. À la manière d’un enfant qui serait dans sa phase rebelle, le Bouvier Bernois est resté figé sur place, observant sa maîtresse s’éloigner de plus en plus. Il espérait que cette dernière lâcherait et que la partie de jeu puisse continuer éternellement, ou du moins encore un peu.

Une technique bien rodée

Connaissant son chien, la propriétaire a fini par user de sa méthode la plus efficace. Elle a fait semblant de partir sans Mack. Après quelques minutes d’hésitation, il s'est rendu à l’évidence, et a suivi sa famille.

Les internautes, qui ont pu avoir un aperçu de la scène sur Instagram, ont été très amusés par ce grand Mack qui a encore fait des siennes, toujours dans la bonne humeur.