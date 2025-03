Après un incendie dévastateur, une très jeune chienne se remet doucement mais sûrement d’un état de santé préoccupant

Renae Shrum, Matt Vincenti et leur fille Ashlynn était très inquiets lors de cet événement qui les marquera pour toujours. Si toute la famille a pu prendre la fuite et laisser les pompiers faire leur travail, 2 de leurs animaux n’ont pas survécu au drame. Leur chienne et leur chat se sont accrochés à la vie.

« Nous essayions juste de comprendre ce qui se passait »

Le souvenir de l’événement est encore très douloureux, pour Renae, qui confiait son histoire à WSU. Les alarmes incendie de la maison se sont déclenchées un matin alors que la famille dormait. Renae est arrivée dans la cuisine, pleine de fumée, où se trouvait un four défectueux. Elle est sortie de la maison avec sa famille pour se rendre dans le garage et appeler les pompiers. Le feu était de plus en plus important et la maison a fini par être envahie par les flammes.

Les regrets sont encore palpables. Renae confiait : « En y repensant, je me dis : ‘Pourquoi n’ai-je pas attrapé Yuna et le chat, ils étaient juste là ‘ ». Lors de l’incendie, 2 des chats de la famille, Jarvis et Zeppelin, sont malheureusement décédés.

« Je n’étais pas sûre qu’elle allait s’en sortir »

Yuna s’est faite entendre par des aboiements répétés, qui ont permis aux pompiers de la ville de Moscow d’aller à sa rencontre. Il en a été de même pour l’autre chat, Daredevil. Yuna a ensuite été confiée à l’hôpital universitaire de Washington.

L’équipe a été préoccupée quand elle a constaté que la chienne de 5 mois, adoptée peu de temps avant auprès de la Whitman County Humane Society, avait inhalé de la fumée. Durant les premières 24 heures, la chienne a été mise sous respirateur, afin de lui apporter l’oxygène nécessaire pour respirer.

A lire aussi : Une chienne guide d'aveugle mène une nouvelle vie à 9000 kilomètres de chez elle pour faciliter et embellir celle d'une femme atteinte de cécité

@wsuimpactgram / Instagram

« Sa respiration continuait de s’améliorer »

Alors que l’espoir déclinait la concernant, Yuna a prouvé à tout son entourage qu’elle pouvait aller mieux. Elle se dérouille maintenant sans respirateur et a retrouvé sa joie de vivre.

Le chat Daredevil a quant à lui été plus épargné car il se trouvait à l’extérieur lorsqu’il a été sauvé.

Pleinement reconnaissante, la famille de Renae sait qu’elle doit beaucoup à l’équipe de l’hôpital universitaire et aux pompiers de l’Idaho.