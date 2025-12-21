Après un cambriolage nocturne, les policiers suivent une piste inattendue pour retrouver un chiot de 2 mois disparu

Dans le New Jersey, une propriétaire a vécu une véritable frayeur lorsqu’elle a découvert que son tout jeune chiot avait disparu en pleine nuit. Grâce à la réactivité des policiers et à un précieux indice filmé, l’affaire a pris une tournure inespérée. L’enquête éclair menée par les forces de l’ordre s’est conclue par de touchantes retrouvailles.

Se faire voler son chien est une expérience traumatisante. Elle l’est encore plus lorsque l’enlèvement a lieu à la maison, un endroit où sa sécurité est censée être assurée. C’est ce qui est récemment arrivé à une habitante de Newark, dans l’Etat du New Jersey (Etats-Unis). Fort heureusement, les policiers lancés sur les traces du jeune canidé kidnappé et de son ravisseur ont réagi rapidement et eu la chance de compter sur un élément décisif : des enregistrements de vidéosurveillance.

Les faits, rapportés par Patch , se sont produits à une heure tardive, la nuit du jeudi 13 novembre 2025 dans le quartier d’East Ward.

Un individu s’est, en effet, introduit chez la propriétaire du chiot, qui n’est âgé que de 2 mois, pour s’emparer de ce dernier. Le voleur a également emporté 2 vestes, avant de quitter les lieux.

Prévenu, le département de la sûreté publique de Newark a rapidement mobilisé des enquêteurs. Cherchant une piste crédible, les policiers ont eu de la chance ; ils ont pu disposer d’images de vidéosurveillance montrant clairement l’auteur présumé du vol.

A partir de là, tout s’est accéléré. La police a identifié le suspect, qui s’appelle Jose Soto et est âgé de 43 ans. Elle a pu le localiser le lendemain et procéder à son interpellation sans la moindre difficulté.

Le ravisseur arrêté, le chiot retrouvé indemne

Lorsque les policiers ont interrogé Jose Soto, celui-ci leur a indiqué l’endroit où il avait caché le chiot. Le quadrupède a ainsi été récupéré sain et sauf et restitué à sa maîtresse.

Le chiot, sa propriétaire et les policiers apparaissent sur une photo souvenir partagée par le département de la sûreté publique de Newark sur sa page Facebook . C’est d’ailleurs son directeur, Emanuel Miranda Sr., qui a annoncé la bonne nouvelle et précisé que ce sont les agents du 3e district de la police de la ville qui ont accompli cette mission.

A lire aussi : "Je n’oublierai jamais qu’on voulait l’euthanasier", un chiot aveugle sauvé grandit heureux auprès de ses amis félins



Newark NJ Department of Public Safety / Facebook

Jose Soto, lui, sera poursuivi pour cambriolage et vol.