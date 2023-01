Après s’être fait abandonner pour des raisons aberrantes, ce chien attend tristement sa nouvelle famille (vidéo)

« Je bouillonne en lisant cela » ; « Comment peut-on faire une chose pareille à un animal ? » ; « Il mérite tellement mieux » : de nombreux internautes se sont insurgés face au triste sort de Hunter, un Shar-Pei croisé de 6 ans victime d’un cruel abandon, rapportait PetHelpful. Il y a peu, le refuge canadien Dog Tales Rescue faisait la rencontre de ce pauvre toutou, lâchement délaissé par ses maîtres pour des motivations qui paraîtront absurdes pour la plupart d’entre nous.

@dogtalesrescue Let’s find Hunter a home that truly loves him ?? ? Blue Spirits - DWLLRS

« Son ancien propriétaire ne se sentait plus connecté à lui. Il lui criait dessus parce qu’il perdait ses poils, et s’asseyait sur le tapis » a-t-on pu lire sur leur vidéo TikTok. Pour tous les internautes, ces motifs sont en tous points déraisonnables et ne justifient pas un tel abandon. Ils espèrent de tout cœur que Hunter retrouvera au plus vite une famille qui saura lui accorder tout l’amour qu’il mérite.

Un traumatisme qui laisse des traces

Tremblant à son arrivée chez Dog Tales Rescue, le chien a peu à peu accordé sa confiance aux bénévoles, et semble se rétablir progressivement de cet évènement traumatisant. De nombreux utilisateurs de TikTok ont exprimé leur souhait de l’adopter, et sa vidéo a été vue par plus de 432 000 internautes. Espérons que ce succès lui permette de rejoindre au plus vite un foyer aimant, pour qu’il puisse mettre cette triste histoire derrière lui.