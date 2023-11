2 chiens maltraités et abandonnés tentent de remonter la pente ensemble après une vie de souffrance

Ils étaient extrêmement maigres et avaient perdu la quasi-totalité de leurs poils. Poppy et William ont vécu la négligence et l’abandon, mais tout ceci n’est plus qu’un mauvais souvenir pour ces chiens inséparables. Leur histoire est rapportée par The Dodo.

Poppy est une Labrador Retriever chocolat et son ami William est un Caniche. On avait toutefois bien du mal à se prononcer sur leurs races au moment de leur sauvetage par l’association britannique RSPCA. Découverts errants et mal en point, ils avaient d’abord été emmenés chez le vétérinaire avant d’arriver au refuge Kent-Île de Thanet de l’organisation.



RSPCA

Leur état nécessitait des soins intensifs. Les vétérinaires ne savaient même pas s’ils allaient survivre. « Cela nous brise le cœur de repenser au moment où ils ont été secourus pour la première fois. Ils avaient subi tant de traumatismes et étaient extrêmement renfermés et déprimés », déplorait Hannah White, de la RSPCA.

Pour cette dernière, tout portait à croire que ces chiens avaient été utilisés comme reproducteurs pendant de longues années avant d’être abandonnés.

Malgré la souffrance qu’ils enduraient, Poppy et William n’avaient pas l’intention d’abdiquer. Ils pouvaient compter l’un sur l’autre pour se réconforter et se soutenir mutuellement à chaque étape de leur réhabilitation.

En à peine 3 mois, leur santé et leur apparence ont connu une évolution spectaculaire. « Aujourd’hui, ils sont totalement méconnaissables », se réjouit Hannah White.



RSPCA

« Ils sont indissociables »

Ils sont désormais en pleine forme, heureux et leur resplendissant pelage a repoussé. Le tandem continue de s’épanouir en famille d’accueil en attendant qu’on leur trouve un foyer aimant pour toujours.

Hannah White et les autres espèrent, bien entendu, les faire adopter par une seule et même personne. « Ils sont complètement indissociables, dit la première, alors on aimerait qu'ils soient adoptés ensemble ».

RSPCA

William étant malvoyant, il s’appuie énormément sur Poppy qui le guide et rassure. Ils pourraient avoir du mal à vivre la séparation.