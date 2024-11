Une famille d'accueil pleure de joie quand un chien décide de lui accorder sa confiance et la câline pour la première fois (vidéo)

Comme le rapporte un article publié sur le site web du média Newsweek, l’utilisatrice du réseau social TikTok @themobtrio s’est constituée famille d’accueil pour un chien sauvé par une association. L’animal, dont le passé ne nous a pas été révélé, était effrayé par les humains.

Les foyers d’accueil permettent aux refuges – souvent surchargés, mais aussi stressants pour les pensionnaires – de libérer de la place, et aux boules de poils de se familiariser avec la vie de famille avant leur adoption. Les chiens, les chats ou encore les NAC (rongeurs...) accueillis par des bénévoles bénéficient d’un environnement stable, où ils peuvent apprendre à refaire confiance à l’Homme.

© @themobtrio / TikTok (capture d'écran)

« Il te fait confiance »

Dans une vidéo partagée sur TikTok, @themobtrio montre un moment de détente sur le canapé avec son chien et Giuseppe, le toutou qu’elle héberge de manière temporaire pour une organisation de protection animale.

Depuis sa prise en charge, la bonne samaritaine l’aide à prendre confiance en lui afin qu’il trouve chaussure à sa patte et commence un nouveau chapitre de sa vie dans une famille d’adoption aimante.

Dans le clip, on peut voir Giuseppe fait un énorme pas en avant. Pour la première fois depuis son arrivée, il se blottit contre sa mère d’accueil et savoure un câlin dans ses bras ! Cet instant magique a ému aux larmes sa bienfaitrice, et fait fondre le cœur de plusieurs millions d’internautes.

Depuis sa mise en ligne, la séquence a atteint les 2,2 millions de vues et a reçu plus de 480 000 mentions « j’aime ». « Il dit : "Je suis prêt à me rapprocher maintenant. Merci d’avoir attendu" », écrit un internaute, en imaginant ce que pourrait déclarer l’animal. « Ventre à l’air : il te fait confiance », commente un autre.

Quel bonheur de voir des animaux ayant vécu des épreuves se détendre, et ouvrir leur cœur !