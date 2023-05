Après le vol d'un chien sous les yeux des passants, la police lance les recherches

Un chien volé devant une boutique a été retrouvé le lendemain par la police et restitué à son maître, rapportait 20 Minutes.

Le mercredi 10 mai, une alerte était lancée sur les réseaux sociaux au sujet d’un chien dérobé. Aramis, croisé Berger Belge Malinois, avait été kidnappé la veille.

Mardi soir, en effet, aux alentours de 20 heures, le propriétaire d’Aramis avait attaché ce dernier à l’extérieur d’une supérette dans le quartier de Saint-Cyprien, à Toulouse (31). L’homme n’y était entré que quelques minutes, le temps d’effectuer ses emplettes, puis à son retour, le quadrupède avait disparu.

Un témoin avait assisté à la scène, mais était loin de se douter que la personne qui détachait le chien et repartait avec chien était en train de le voler. Elle procédait le plus calmement du monde, comme si Aramis lui appartenait, et ainsi, elle n’éveillait pas les soupçons des passants.



Pet Alert Haute-Garonne 31 / Facebook

L’individu en question ignorait toutefois que son forfait avait été filmé. La police, prévenue par le propriétaire du chien qui a porté plainte, a pu établir une description détaillée du voleur et s’est mise à sa recherche afin de retrouver l’animal le plus vite possible.

A lire aussi : Les agissements de ce chien lors d’une visite dans un cimetière ont surpris des milliers d’internautes (vidéo)

Il a affirmé vouloir secourir le chien

Le ravisseur d’Aramis n’a pas pu aller bien loin. Le lendemain, aux alentours de 18 heures, il a été repéré à quelques pas de là, devant une autre boutique. Les policiers ont procédé à l’arrestation de cet homme de 35 ans, habitant Cugnaux à environ 10 kilomètres de là. Le suspect avait d’ailleurs déjà eu affaire à la police par le passé.

Lors de son interpellation, il a affirmé qu’il ne voulait pas voler le croisé Malinois, mais essayait de le secourir.

Aramis, lui, a été retrouvé chez le prévenu pendant la perquisition de son logement. Sain et sauf, le chien à la robe noire marquée de blanc, pucé et castré, a été rendu à son propriétaire soulagé.