Après des années de bons et loyaux services, ce duo rend son uniforme de police

Au sein de leur brigade, Steve et Macy sont indissociables. Le duo s’est formé il y a environ 8 ans et, depuis, son efficacité a fait ses preuves. Au-delà de la sphère professionnelle, une véritable amitié est née entre le toutou et son maître. Lesquels vont pouvoir pleinement profiter de la vie après avoir pris leur retraite.

En 1997, Steve Huntington est devenu agent de police et n’a cessé d’œuvrer pour protéger les Anglais. À partir de 2017, une femelle Malinois nommée Macy l’a rejoint au sein du commissariat du Yorkshire de l’Ouest pour le soutenir dans cette mission. La chienne policière et son maître ont formé un duo redoutable, jusqu’à l’été 2025, qui a marqué la fin de leur carrière. En effet, l’heure de la retraite, bien méritée, a sonné.

Macy a été formée pour intégrer les forces de l'ordre et, une fois prête, a été affiliée à Steve. Un lien très fort et né de cette collaboration et le duo est tout bonnement devenu inséparable.

Un atout pour l’équipe

Au premier abord, Macy était bien plus petite et frêle que ses congénères policiers. Néanmoins, cela n’entachait en rien ses excellentes compétences et elle a vite fait ses preuves au sein du commissariat : « Elle n'est pas la plus grande des chiennes, mais sa confiance et ses capacités n'ont jamais été mises en doute », assurait Steve dans un témoignage relayé par Yahoo News.

Sa perspicacité et son flair inégalable ont permis de résoudre bien des affaires, dont certaines plus marquantes que d’autres pour Steve. Il se souvient notamment du jour où elle a traqué un cambrioleur déguisé en Père Noël, par exemple. En somme, il a reconnu son talent et est très fier d’elle : « Elle a obtenu de bons résultats et c'était formidable d'être à ses côtés quand elle les a obtenus », confiait-il.

Plusieurs années de travail sont passées, puis il était temps pour Steve de prendre sa retraite. Macy, également, a beaucoup donné pour protéger les citoyens. Elle était aussi en droit de se reposer, alors tous les 2 ont rendu leur casquette de policiers pour passer encore de belles années ensemble. Une chose est sûre, ce duo aussi unique sera regretté par ses collègues !