Après avoir souffert de l’absence de ses frères et soeurs, ce Golden Retriever laisse éclater sa joie en rencontrant le nouveau chiot de la famille (vidéo)

Certains chiots peuvent avoir bien du mal à se remettre de la séparation d’avec leurs frères et sœurs. C’est le cas de Molson, un adorable Golden Retriever qui a eu besoin d’un toutou en peluche pour pallier l’absence des siens. Mais cette époque est révolue depuis que ses humains lui ont offert… un véritable chiot en guise de petite soeur !

La famille Devery vit à Hawaii depuis toujours. Parmi ses membres, le beau Molson est un jeune Golden Retriever particulièrement sensible. Le jour où ses humains l’ont adopté, contrairement à beaucoup d’autres toutous, il n’a pas su se mettre rapidement à l’aise. En quelques jours, ses maîtres ont compris que la séparation d’avec sa famille était trop difficile à vivre… Ils ont alors décidé de lui offrir une grosse peluche qui lui ressemblait comme 2 gouttes d’eau ! Touché par cette attention, Molson n’a plus jamais quitté son doudou qui était néanmoins discrètement remplacé chaque fois qu’il devenait trop usé par des incessantes sessions de machouillage.

© @_jas.._ / TikTok

Le plus beau cadeau

Pendant plusieurs années, Molson parcourait chaque pièce de la maison avec sa peluche dans la gueule, sans jamais la quitter une seule seconde. Puis, un beau jour, ses humains ont décidé de lui faire une immense surprise en lui offrant un véritable compagnon de jeu. En effet, ils ont adopté une adorable petite femelle Golden Retriever et ont organisé une rencontre qu’ils n’ont pas manqué de filmer et de poster sur leur compte TikTok. Sur la vidéo, on peut voir le couple Devery inviter le beau Molson à entrer dans une pièce dans laquelle se trouve un panier à linge. Sous les vêtements se cache… sa nouvelle petite soeur Posie ! Relayée par plusieurs médias dont People , la séquence est très rapidement devenue virale.

A lire aussi : « Merci d'avoir immortalisé ça », un chien partage un rituel adorable avec sa voisine et continue de l’attendre chaque jour après son décès (vidéo)

Un grand-frère parfait

À ce jour, la vidéo comptabilise plus de 2,3 millions de likes et plus de 113 400 likes. Dans la section réservée aux commentaires, les internautes ont été très nombreux à succomber au charme de la scène. “Il sera le meilleur des grands frères. Finie la solitude quand vous êtes tous absents. Pour lui, c’est le meilleur cadeau de tous les temps !”, affirme une abonnée attendrie.

On peut en effet voir que Molson est aux anges. En apercevant Posie, il laisse tomber son doudou pour aller renifler la nouvelle venue et ne cesse de remuer la queue !