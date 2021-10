Après avoir sauvé la vie d'un chien abandonné, un homme continue de collecter des fonds pour une organisation caritative

Un quadragénaire anglais se prépare à prendre part à un défi sportif pour récolter des fonds au profit d’une organisation, qui aide les familles à retrouver leurs chiens perdus. Son plus grand supporter est Dusty, un Amstaff qu’il a sauvé 18 mois plus tôt.

Martin Wilby, 44 ans, vit à Darlington dans le comté de Durham (Nord-est de l’Angleterre), où il tient un club d’arts martiaux. Son temps libre, il le consacre à venir en aide aux chiens en détresse ainsi que leurs maîtres, lorsque les animaux viennent à s’égarer. Il l’a fait bénévolement auprès de plusieurs associations, notamment Canine Capture UK dont il est toujours membre.

Il y a un an et demi, il avait pris part aux recherches d’un chien s’étant échappé après une tentative de sauvetage. Le canidé en question, qui avait alors 3 ans, avait été abandonné par son ancien propriétaire dans une maison vide. Quand des voisins avaient tenté de lui porter secours, il s’était échappé dès l’ouverture de la porte.

Martin était le seul à qui le chien faisait confiance

Martin Wilby s’était lancé sur ses traces, mais le lendemain, il apprenait que ce croisé American Staffordshire Terrier venait d’être renversé par une voiture. Lorsqu’il a rejoint le chien, celui-ci saignait et avait la patte arrière fracturée à 3 endroits. Souffrant et très méfiant, il ne laissait personne l’approcher, à l’exception de Martin Wilby. « Il m'avait fait confiance en seulement 45 minutes […]. Alors, je savais que je devais l’aider », raconte-t-il à Chronicle Live.

Handout / Chronicle Live

Il a pu emmener le quadrupède, qu’il a appelé Dusty, en clinique vétérinaire, où il a reçu les soins nécessaires. Plusieurs semaines plus tard, sa patte était guérie. Sa relation avec son sauveur et nouveau propriétaire – Martin Wilby l’a en effet adopté – s’intensifiait de jour en jour. Dusty a toutefois encore besoin de temps pour apprendre à faire confiance aux autres humains.

Handout / Chronicle Live

« Une opportunité de sensibiliser et de collecter des fonds » pour Canine Capture UK

A présent, Martin Wilby est en pleine préparation pour le prochain défi qui l’attend. Il s’agit du PARAS'10, un parcours d’endurance inspiré de l’épreuve de sélection militaire mise en place par le Régiment de parachutistes de l’armée britannique. Il s’étend sur 16 kilomètres de terrains difficiles, et se pratique en chaussant des rangers et en portant un sac de près de 16 kg. Le but de la participation de Martin Wilby est de récolter des fonds pour Canine Capture UK et ainsi aider l’organisation dans sa noble mission.

« Au départ, il s'agissait d'un objectif purement personnel, mais il est devenu évident que c'est aussi une opportunité pour moi de sensibiliser et, espérons-le, de collecter des fonds, pour un groupe de bénévoles qui, je pense, font un travail important », conclut Martin Wilby.

Handout / Chronicle Live