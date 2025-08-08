Après avoir récupéré un chien abandonné pendant 6 mois par ses voisins, cette jeune femme doit faire face aux terribles accusations de vol de ces derniers

Il y a quelques mois, une jeune américaine a raconté l’histoire invraisemblable qui lui est arrivée avec ses voisins. Lorsque ceux-ci ont précipitamment quitté leur logement en laissant leur chien attaché dans le jardin sans la moindre explication, la jeune femme a décidé de l’adopter. Mais c’était sans compter sur le retour inattendu de ses voisins des mois plus tard…

Sur le réseau social Reddit, il n’est pas rare que des internautes, propriétaires de chats ou de chiens, racontent les histoires les plus folles qu’ils ont pu vivre. Ainsi, une jeune femme de 28 ans a voulu revenir sur une mésaventure survenue quelques mois auparavant. “Je vis dans un quartier assez calme et j'ai toujours aimé les animaux. Il y a environ 6 mois, mes voisins, "Mark" et "Julie", ont déménagé et ont complètement abandonné leur chien, Buddy (un Golden Retriever de 4 ans). Ils n'ont rien dit à ce sujet – ils l'ont simplement laissé attaché dans la cour avec un sac de nourriture et d'eau”, a-t-elle raconté dans une publication relayée par Twisted Sifter et en prenant soin de changer les prénoms de ses voisins. En découvrant le chien abandonné, la narratrice l’a immédiatement pris sous son aile et a tenté à de nombreuses reprises de contacter ses voisins, en vain… “Ils ont ignoré tous mes appels et mes messages, alors j'ai pensé qu'ils s'en fichaient et avaient intentionnellement abandonné Buddy”, a-t-elle précisé.

“C’est le chien le plus gentil”

Une fois rendue à l’évidence, elle a décidé d’adopter officiellement Buddy. “Buddy est le chien le plus gentil que j'aie jamais rencontré et il est rapidement devenu une partie importante de ma vie. Je l'ai emmené chez le vétérinaire, je l'ai fait vacciner et je me suis assurée qu'il était en bonne santé. Cela fait 6 mois et il fait maintenant partie de ma famille”, a-t-elle assurée. Mais contre toute attente, ses voisins ont fini par revenir et ont toqué chez elle pour réclamer Buddy… “J'étais choquée. J'ai dit à Mark qu'il était hors de question que je rende Buddy après qu'ils l'ont abandonné pendant 6 mois sans aucun contact”, a-t-elle continué.

Hors d’eux, les voisins ont donc accusé la jeune femme de vol dans tout le quartier. “S'ils tenaient autant à lui, ils ne l'auraient pas abandonné comme s'il ne représentait rien. (...) Je lui ai dit que Buddy avait un nouveau foyer maintenant et que je n'allais pas le déraciner juste parce qu'ils ont soudainement décidé de jouer à nouveau les propriétaires d'animaux responsables”, a-t-elle précisé.

Depuis, Mark et Julie sont repartis et Buddy vit sa meilleure vie auprès d’une maîtresse aimante, bienveillante et responsable.