Après avoir recueilli un vieux chien errant, le personnel d’un refuge réalise son incroyable erreur

C’est l’équipe de Dogs Trust Kenilworth dans le Warwickshire près de Coventry (Angleterre) qui a découvert le pauvre Peter en train d’errer dans la rue. Pour les sauveteurs qui l’ont pris en charge, il n’y avait aucun doute sur le fait qu’il s’agissait d’un chien âgé. En effet, Peter ressemblait tout à fait à un Patterdale Terrier adulte.

Selon le Coventry Telegraph, l’équipe de Dogs Trust a toutefois commencé à nourrir quelques soupçons après avoir observé son comportement plutôt inhabituel chez un sénior.

Un résultat déconcertant

Peter a semé la confusion parmi l’équipe soignante lorsqu’il a commencé à se comporter comme un jeune chien. Le résultat de son examen vétérinaire a fini de déconcerter les bénévoles : le toutou avait encore toutes ses dents de chiot !

En réalité, Peter était âgé de 4 mois à peine et il souffrait d’un problème de santé qui rendait sa peau squameuse et sèche.

© Dogs Trust

« Vous pouvez imaginer à quel point nous avons été surpris de constater que Peter, qui ressemblait beaucoup à un chien plus âgé, avait encore toutes ses dents de chiot ! », a déclaré Emma-Jane Thomas, la directrice du centre d’adoption de Dogs Trust Kenilworth.

« Notre équipe a opéré sa magie et a fait remonter le temps à Peter – notre Benjamin Button à nous ! Il est maintenant très clairement un jeune Lurcher, et c’est un beau garçon spécial - nous l’adorons tous ici », a-t-elle ajouté.

Un joyeux toutou prêt pour une nouvelle vie

Aujourd’hui âgé de 18 mois, Peter est un jeune chien confiant et affectueux. « Il a encore les caractéristiques d'un chiot, mais il fait beaucoup, beaucoup de progrès et se débrouille très bien », a assuré Emma-Jane Thomas qui a précisé qu’il avait juste besoin d’apprendre quelques bonnes manières canines.

© Dogs Trust

Depuis son arrivée au refuge, le toutou s’est fait beaucoup d’amis canins et adore s’amuser avec des jouets. Son affection cutanée, connue sous le nom d’ichtyose ou de maladie des écailles de poisson, n’a pas de remède, mais il est possible de la contrôler avec des shampooings médicamenteux.

Placé sur la liste des animaux adoptables du refuge, le jeune Peter est désormais à la recherche d’un foyer pour toujours. Il peut vivre avec des enfants de plus de 12 ans qui sont à l’aise avec des chiens turbulents et il aimerait, si possible, une maison où il ne sera pas laissé seul pendant de longues périodes.

© Dogs Trust

« Nous espérons tous vraiment que quelqu’un pourra regarder au-delà de son état de santé et voir le beau garçon que nous aimons tous. Il a tellement d’amour à donner et une telle joie de vivre ! », ont affirmé ses anges gardiens.