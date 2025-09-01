Après avoir passé près de 2 ans dans une cage sans avoir le droit d’accéder à la maison, cette chienne découvre la douceur de vivre en intérieur (vidéo)

Faith est une Pitbull qui a traversé de nombreuses épreuves du haut de son jeune âge. Gardée par des propriétaires malveillants, elle a récemment mis fin à un long épisode de maltraitance grâce à une bénévole. Désormais, sa vie sera plus douce.

À son arrivée dans sa nouvelle maison, Faith était très peureuse, osant à peine sortir de sa cage. Une vidéo de son arrivée, pleine d’émotions, avait été partagée par sa nouvelle propriétaire. Une vidéo plus récente a obtenu des milliers de vues sur Instagram. La scène est émouvante, car on voit Faith découvrir une maison pour la première fois, chez sa mère adoptive. Son passé s'est déroulé entièrement dehors, peu importe le temps. Sa joie d’avoir changé de vie est perceptible.

@kait.fosterlife / Instagram

Laissée dehors par 32 degrés

L’histoire de la Pitbull est tragique, racontait PetHelpful. Son passé n’est pas entièrement connu de la femme qui l’a recueillie, mais on sait que Faith est tombée enceinte, en côtoyant le chien de sa famille. Depuis sa première adoption, elle n’a jamais vécu dans une maison et il a été décidé par ses propriétaires qu’elle devait rester à l’extérieur, dans une cage. Durant près de 2 ans, Faith a donc vécu quasiment seule, sans interaction, et tenue à distance de sa famille. Sa santé a évidemment été touchée par des conditions de vie aussi difficile. Ses propriétaires ne lui ont jamais ouvert la porte, par temps de froid glacial, ou lorsque le thermomètre avoisinait les 32 degrés.

@kait.fosterlife / Instagram

Des voisins inquiets

C’est grâce aux voisins que l’existence de cette chienne en mauvaise posture a été connue par l’association Happy Paws. Bouleversés par la situation, les bénévoles sont intervenus sans tarder. Soignée puis confiée à Kait, une femme d’une grande bienveillance, Faith a compris qu’elle aurait désormais le droit de rentrer dans une maison. Sa première tentative, gardée en vidéo et publiée sur Instagram, a été bouleversante. La chienne semblait croire qu’elle n’avait pas le droit à cette vie-là. Elle est partagée entre une envie de découvrir sa nouvelle maison : elle agite la queue, et la peur de ce qui l’attend. Faith aura fini par réussir à rentrer dans l’endroit.

« La résilience est la chose la plus gratifiante »

Par sa réussite et sa confiance naissante, Faith a montré aux internautes que tout était possible. Ces derniers lui souhaitent tout le meilleur, avec « des friandises et un canapé à l’intérieur ». Pour eux, c’est certain : « Elle ne sortira plus jamais ». C’est aussi une formidable leçon de résilience que nous délivre Faith, qui prouve que tout est possible, dès lors que la force et la bienveillance sont là.

@kait.fosterlife / Instagram