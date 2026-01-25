Après avoir été laissé seul et attaché à un arbre, ce chien rencontre enfin des humains capables de l’aimer

Lorsqu’ils ont découvert Odin, un chien abandonné attaché à un arbre et « mourant de soif », Makayla et son mari Tyler ont immédiatement compris qu’ils allaient lui offrir une seconde chance pleine d’amour.

À Las Vegas (États-Unis), Makayla Hadaway, 31 ans, déjà propriétaire d’un chien, ne s’attendait pas à vivre un moment aussi bouleversant. Alors qu’elle vaquait à ses occupations près d’un complexe d’appartements, elle a découvert un chien abandonné, attaché à un arbre, émacié et déshydraté.

Une découverte dramatique

Laissé seul à l’extérieur dans un état alarmant, le toutou, un chien Léopard Catahoula croisé, affichait néanmoins une confiance surprenante. Makayla l'a alors rapidement détaché et l’a ramené chez elle, où il s’est immédiatement senti à l’aise. Son mari, Tyler Nash, a été impressionné par son tempérament doux, ne pouvant comprendre comment quelqu’un avait pu le maltraiter.

© @twnashfps / Instagram

Baptisé Odin et âgé d’environ un an, le toutou semblait d’abord perdu ou volé, mais le couple a rapidement compris qu’il avait été abandonné.

« Ma femme a dit avoir ressenti un profond malaise en le découvrant, car il était si maigre et avait l'air d'avoir été maltraité », a déclaré Tyler à Newsweek. « Il était attaché à un arbre avec une corde bon marché devant un immeuble. Il était émacié, déshydraté et en très mauvais état général, ayant passé la nuit dehors dans le froid. »

© @twnashfps / Instagram

Dès leur première rencontre, Odin s’est laissé tomber dans les bras de Tyler et ne l’a plus quitté, comme s’il avait enfin trouvé la sécurité et l’amour qu’il n’avait jamais connus. Depuis ce jour, ses nouveaux anges gardiens se sont entièrement consacrés à son rétablissement, lui offrant soins et attention.

Les premiers pas dans une nouvelle famille

Après avoir décidé d’adopter Odin, le couple l’a présenté à Kronos, leur Husky à 3 pattes, et les 2 chiens se sont rapidement liés d’amitié, partageant jeux, promenades et moments de repos ensemble.

Aujourd'hui, Odin s’est bien adapté à son nouvel environnement, son stress a diminué, et il a appris à profiter de son espace et de ses jouets.

« Kronos s'adapte lentement mais sûrement, tandis qu'Odin semble apprécier la présence d'un autre chien pour sa sécurité. Ils se couchent ensemble, s'observent, se promènent ensemble et se comportent comme de vrais animaux de meute. Odin est ravi de suivre son grand frère partout toute la journée et il s'est rapidement familiarisé avec les jouets, ce qui nous a rassurés quant à son bien-être. », a expliqué Tyler.

© @twnashfps / Instagram

Malheureusement, ce n'est pas la première fois que Tyler et Mikayla rencontrent des chiens errants. Si Odin a eu la chance d’une seconde vie, tous les animaux n'ont malheureusement pas cette même opportunité. Tyler espère pour cette raison que l’histoire d’Odin incitera d’autres personnes à adopter de manière responsable.