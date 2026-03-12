Après 8 mois de recherches intensives, des sauveteurs parviennent à sauver un chien abandonné grâce à un produit tranquillisant

Lorsque l’association a reçu un appel lui signalant la présence d’un chien livré à lui-même dans la nature, les sauveteurs n’envisageaient pas un délai si long. Il aura fallu 8 mois au total pour pouvoir enfin approcher ce chien qui se portait si mal. Sa situation est stabilisée, mais ses propriétaires n’ont toujours pas été retrouvés.

Habituellement, le sauvetage d’un chien errant ne prend pas autant de temps. Il suffit souvent d’un peu de nourriture et d’un peu de patience pour que les canidés se rapprochent des sauveteurs. Pour Larry, ce croisé Caniche, les records ont été battus.

8 mois à tout tenter

Après l’appel à l’aide, les recherches se sont mises en place. Larry a été approché, mais il était si craintif qu’il prenait la fuite. L’option de la nourriture qui marche d’ordinaire si bien a été tentée, mais s’est traduite par un échec. De même pour les autres tentatives.

Les sauveteurs de l’association Ozarks Pet Rescue se sont munis de cages piégées, racontait People, mais cela n’aura pas été un succès non plus. Le chien refusait catégoriquement les aides qui se présentaient à lui.

Les semaines ont passé, puis les mois, et les sauveteurs commençaient sérieusement à désespérer.

Ozarks Pet Rescue / Facebook

Utiliser la manière forte

Après avoir épuisé leur répertoire d’idées, les sauveteurs se sont tournés vers une méthode plus rarement utilisée avec les chiens : un produit tranquillisant. Ce dernier, administré grâce à un pistolet, à vocation à endormir l’animal immédiatement pour assurer les soins.

En effet, le sauvetage de Larry devenait urgent car, même à distance, il était évident que sa santé se détériorait.

Les sauveteurs se sont donc rapprochés du chien avec ce pistolet tranquillisant et la technique s’est révélée très efficace.

Ozarks Pet Rescue / Facebook

Entre de bonnes mains

Larry a pu immédiatement être confié à un vétérinaire. Soigné pour de multiples maux, le chien était mal en point, mais enfin au bon endroit pour espérer aller mieux.

Débarrassé de 2 kilogrammes de poils, il était alors méconnaissable.

Soulagés, les sauveteurs ont poursuivi leur démarche en tentant de trouver des pistes concernant l’histoire de Larry. Aucune puce électronique n’a été trouvée sur lui, mais le fait qu’il soit stérilisé laissait imaginer qu’il avait appartenu à une famille.

Entre les mains des soignants, Larry doit pour le moment se reposer, et reprendre des forces pour la suite des événements. Que ce soit auprès de sa famille ou auprès d’adoptants, le bien-être de ce chien craintif devra être une priorité.