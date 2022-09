Après 8 ans de loyaux services, Hercule le chien-guide fête son départ à la retraite lors d’un événement touchant

Le chien guide est un chien d’assistance ayant reçu une formation spéciale pour accompagner les personnes aveugles ou malvoyantes. Leur rôle est essentiel à l’autonomie et à la qualité de vie de leur maître. Hercule, un Labrador Retriever , a rempli sa mission avec brio durant 8 ans et part aujourd’hui à la retraite.

Hercule est né en février 2012. Ce magnifique Labrador Retriever noir était destiné à accomplir le bien autour de lui. Il a donc intégré après son sevrage le foyer de Catherine, Francis et leur fille Louise pour bénéficier d’une formation de chien guide.

Le couple a alors commencé la socialisation du jeune canidé. En effet, un toutou pour personne aveugle diplômé doit être en mesure de l’accompagner partout, à l’exception des chambres d’hôpital et des cuisines professionnelles.

Il s’est par conséquent habitué aux centres commerciaux et leurs escalators, aux ascenseurs, ou encore à emprunter les transports en commun.

S’en est suivi un apprentissage poussé pour assimiler les ficelles du métier : effectuer ses besoins dans le caniveau, repérer les passages piétons ou les places assises disponibles, trouver un guichet et bien entendu faire éviter les obstacles à son propriétaire.

Hercule a réussi son examen haut la main. En février 2014, il a donc commencé sa carrière auprès de Cédric Sauvageot, à Bourbonne-les-Bains dans la Haute-Marne.



JMH

Une carrière bien remplie

« Je me suis senti plus en sécurité dans mes déplacements, plus décontracté et moins fatigué. C’est un chien cool et appliqué dans son travail. Sortir avec lui était toujours une joie », a confié Cédric.

Le duo a ainsi fait équipe durant 8 ans. Hercule et Cédric ont participé à de nombreux événements organisés par l’Association des personnes invalides (API) visant à dédramatiser le handicap.

Ces rencontres de sensibilisation dans les établissements scolaires connaissaient systématiquement un fort succès si bien qu’Hercule est devenu une petite star locale que tout le monde appréciait.

Hercule a aujourd‘hui 10 ans. Après de bons et loyaux services, il est temps pour lui de profiter d’une retraite au calme.

Catherine et Francis, qui sont devenus amis avec Cédric, ont naturellement proposé de le récupérer. Hercule vivra donc désormais au sein d’une ferme en Normandie peuplée de nombreux animaux et pourvue de gigantesques espaces verts.

Pour son départ, toute la communauté a organisé un repas champêtre en son honneur. L’émotion était vive ! Cédric en a profité pour remercier chaleureusement son fidèle compagnon à 4 pattes qui va terriblement lui manquer.