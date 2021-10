Après 600 jours passés dans un refuge, cette chienne accepte pour la première fois une friandise de la main d'un bénévole (vidéo)

600, c'est le nombre de jours que Betty a passé au sein du refuge Dogs 4 Rescue. Nous ne connaissons pas son histoire, mais ce que nous savons, c'est que le canidé accorde difficilement sa confiance à l'Homme. Il a d'ailleurs été décrit par le personnel comme « le chien le plus brisé » qu'il ait jamais vu.

Depuis son arrivée au centre, la résidente timide suit des cours de rééducation avec un maître-chien, relate Mirror. Dogs 4 Rescue, fondé en 2013, s'est donné pour mission de réhabiliter des chiens à travers l'Europe. Les animaux recueillis font de l'exercice, apprennent à se socialiser avec leurs congénères et à reprendre confiance en eux, ainsi qu'aux autres.

Dans le cas de Betty, le travail s'est avéré long, mais commence enfin à porter ses fruits.

© Dogs 4 Rescue

Lors de son 601e jour au refuge, Betty a ému ses bienfaiteurs. La chienne a pris son courage à 2 pattes et a accepté pour la première fois une délicieuse friandise offerte par un maître-chien. « Des moments comme celui-ci sont en or », a indiqué un membre du personnel. « L'amour, la gentillesse, le temps et la patience finissent par payer. »

Ce grand pas en avant a même été immortalisé en vidéo. Les images montrent la douce créature en train de regarder autour d'elle avec hésitation. Elle s'approche timidement avant de reculer, puis revient finalement pour attraper la gâterie. Betty bat ensuite en retraite afin de la savourer tranquillement.

Cette scène, partagée sur Twitter, a suscité une myriade de réactions positives. Les internautes ont félicité les volontaires pour avoir aidé la chienne à surmonter ses peurs à son propre rythme. « C'est si beau à voir, mais je ne peux m'empêcher de penser à ce que le beau bébé a traversé pour avoir si peur », a commenté l'un. Un autre utilisateur a déclaré : «Cela me brise le cœur de la voir d'abord vérifier la zone. Dieu merci, elle vous a. »

Betty taking a treat ???? She’s sat & watched other dogs do this thousands of times. Love, kindness, time & patience pay off in the end. This was on her 601st day at our rescue. All in your own time beautiful girl. There’s no clock ticking on how long you can stay here #nokill pic.twitter.com/nxHaRR3n9W

A lire aussi : Une bénévole accueille et entraîne un chien à détecter des maladies pour sauver des vies