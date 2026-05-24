Après 6 jours de sauvetage, 140 animaux entassés dans une maison reçoivent des soins et se préparent à leur nouvelle vie

Après 6 jours d’intervention, 146 animaux — dont 133 Chihuahuas — ont finalement été mis à l’abri d’une maison devenue invivable. Malgré de lourds problèmes de santé constatés chez plusieurs rescapés, tous reçoivent désormais les soins nécessaires et seront progressivement préparés à l’adoption.

Dans l'Etat du Tennessee (Etats-Unis), une association a secouru 146 animaux qui vivaient dans une maison insalubre, chez une famille s'étant laissée dépasser par la situation, lors d'une intervention ayant duré 6 jours et baptisée « Operation Little Dogs, Big Hearts », rapportait WKRN .

Sur sa page Facebook, l'équipe d'Animal Rescue Corps indique avoir découvert et pris en charge « 133 Chihuahuas vulnérables, un grand chien et 12 chats vivant dans un environnement dangereux et surpeuplé » dans le comté de Rutherford.



Animal Rescue Corps / Facebook

Elle est d'abord intervenue le 9 mai pour une évaluation initiale de la propriété et des conditions de vie des animaux. A l'issue de cette première journée, l'association a retiré 25 canidés dont les cas étaient jugés urgents : chiennes enceintes ou allaitantes, chiots nouveau-nés, chiens blessés…

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Animal Rescue Corps / Facebook

« Notre priorité était de mettre en sécurité le plus rapidement possible les animaux les plus vulnérables, tout en veillant à ce que ceux restants puissent être secourus de manière humaine et responsable dès que possible », explique Tim Woodward, directeur exécutif d'Animal Rescue Corps.

Les bénévoles sont revenus sur les lieux les jours suivants pour sauver les autres animaux, les derniers ayant été évacués le 14 mai.



Animal Rescue Corps / Facebook

Ce sont des membres de la famille des propriétaires, qui n’étaient plus en mesure de s’occuper des animaux, qui avaient demandé à Animal Rescue Corps d'intervenir.

Souffrant de lésions et maladies diverses, les animaux sont désormais soignés et en sécurité

Les vétérinaires ayant examiné les chiens ont constaté des « blessures liées à des combats, détresse respiratoire, grosses tumeurs, mâchoires inférieures manquantes dues à des maladies dentaires graves et non traitées, ulcères et infections oculaires, insuffisance cardiaque congestive et autres affections liées à la négligence et à l’accumulation compulsive d’animaux ».



Animal Rescue Corps / Facebook

Une des chiennes gestantes a accouché de 4 chiots peu après son sauvetage, mais un seul a survécu.

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Animal Rescue Corps / Facebook

Quant aux chats, ils étaient, pour la plupart, atteints d'infections oculaires et des voies respiratoires supérieures. Ils étaient également envahis par les parasites internes et externes.

Tous les rescapés sont soignés, vaccinés, nourris et réconfortés. Ils feront l'objet d'évaluations comportementales puis transférés à des refuges partenaires ou des familles d'accueil en vue de les préparer à l'adoption.