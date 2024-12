Après 5 semaines, le propriétaire d’une chienne disparue à cause d'un feu d’artifice reprend espoir grâce aux dernières nouvelles

La pauvre Millie a été terrifiée par un feu d’artifice lancé à proximité de chez elle et s’est mise à courir le plus loin possible. Elle n’a malheureusement pas retrouvé le chemin de sa maison par la suite. Son maître, extrêmement peiné par sa disparition, s’est mis à la chercher sans relâche. Malgré les grands moyens déployés, il aura fallu attendre plus d’un mois pour avoir de ses nouvelles.