Après 30 heures de disparition, une Cockapoo est secourue sur une île difficilement accessible grâce à l’intervention de bénévoles

Cette Cockapoo se promenait près de Swansea, dans le sud du Pays de Galles, puis elle est devenue introuvable. Ses propriétaires se sont lancés à sa recherche, puis ont été forcés d’admettre qu’ils avaient besoin d’aide. Ainsi, les bénévoles de la RNLI, service national de sauvetages, sont intervenus. C’est après de longues heures à balayer la zone que les sauveteurs ont enfin pu retrouver Lola, heureusement saine et sauve.

Laura Kinally / GBNews

Une balade tout à fait habituelle

Lola se promenait avec ses propriétaires dans cet endroit qu’elle apprécie particulièrement, non loin de l’île de Swansea. Cet endroit est réputé pour ses côtes escarpées et le danger de son paysage, indiquait GBNews. Lorsque Lola a disparu, ses maîtres ont donc été parcourus par une grande inquiétude.

Lors de sa disparition, elle portait un pull aux motifs de Noël. Ce détail n’aura pas suffi à la retrouver, ce sont les aboiements qui auront permis d’enfin la rejoindre, dans un endroit tout à fait inattendu.

À 4 kilomètres de son lieu de promenade

Durant 30 heures donc, la zone a été balayée de long en large. Aucune zone n’a échappé aux sauveteurs, à part une grotte se situant sur l’île Middle, non loin du phare de Mumbles. Des aboiements provenaient en effet de cet endroit, qui se trouvait à plus de 4 kilomètres du lieu de promenade de Swansea.

Lorsque les sauveteurs sont enfin venus à la rencontre de la chienne apeurée, il faisait nuit et elle s’apprêtait à passer une deuxième nuit seule. Heureusement, ce soir-là, ses propriétaires ont été directement informés, et l’attendaient à Pier Beach, sur le rivage qui faisait face à l’île isolée et inaccessible. Une vidéo du sauvetage est disponible sur le site de la RNLI.

Laura Kinally / GBNews

A lire aussi : Chaque jour, ce chien se recueille dans un coin spécifique du jardin pour honorer sa meilleure amie disparue (vidéo)

Une enquête de longue haleine

Quelque temps plus tard, le parcours effectué par Lola a pu être retracé. En réalité, la chienne avait pris la fuite face à un chien qui lui avait fait peur lors de sa promenade. 7 heures plus tard, une caméra de particulier a permis de capturer quelques images de la chienne, qui n’ont malheureusement pas permis de la retrouver tout de suite. Elle a ensuite été repérée par plusieurs passants, ayant signalé la présence du canidé sur le groupe Missing Dogs Team Wales. La somme de ces éléments a permis de localiser plus précisément Lola, et enfin de venir à son secours.

Lola est enfin de retour chez elle et mesure sans doute la chance qu’elle a d’avoir retrouvé les siens.