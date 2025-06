Après 12 ans passés auprès de sa maîtresse et des adieux déchirants, ce chien doit tout recommencer à zéro dans un refuge

C’est association Many Tears Rescue qui a recueilli Zebadee après toute sa vie passée auprès de sa famille. Son arrivée fut synonyme d’un grand bouleversement, laissant le chien dans une incompréhension totale. Le refuge rappelait à Newsweek que personne n’était réellement fautif dans cette histoire : « Il n’a rien fait de mal et sa propriétaire bien-aimée non plus, elle avait 92 ans et ne pouvait plus lui donner les soins dont il avait besoin », expliquait un porte-parole.

@manytearsrescue / Instagram

Des images qui brisent le cœur

Les images publiées sur le compte Instagram « @manytearsrecue » ont mis en lumière le cas de Zebadee. Les yeux suppliants du Cocker laissent imaginer tout le poids de la séparation porté par ce compagnon qui a fait le bonheur de sa maîtresse durant toutes ces années. Malgré la prévenance des bénévoles, Zebadee a beaucoup souffert durant ses premiers temps passés dans son box. Il demeurait sur la réserve, replié sur lui-même.

« Aucun chien ne mérite de vivre dans un refuge »

Les internautes mettent en avant une certaine colère en commentaires. En effet, comme l’affirme l’un d’entre eux : « Aucun chien ne mérite de vivre dans un refuge, encore moins un animal de 12 ans qui n’a jamais connu un autre foyer ».

En soutien à Zebadee, les likes se sont accumulés sous la publication. La compassion est également présente, avec une forme de soutien à cette propriétaire qui a fait comme elle a pu pour son chien.

@manytearsrescue / Instagram

A lire aussi : Une chienne retrouve les bras réconfortants de ses propriétaires après avoir erré plusieurs jours à la suite d'un accident

« Il mérite le meilleur »

Contre toute attente, Zebadee n’a pas seulement reçu un soutien en ligne. Les internautes sont aussi passés à l’action en faisant des propositions d’adoption. Au total, ce sont 30 personnes qui ont envoyé une demande au refuge, en quelques jours à peine. C’est une famille en or qui a été choisie pour le Cocker, qui s’apprête à vivre la suite de son parcours dans un environnement convivial et apaisant.

Pour les bénévoles, c’est une réelle réussite, permise par la magie des réseaux.