Appelés à intégrer les forces de l'ordre, ces adorables chiots sont nommés en l’honneur de pionnières de la police

Au sein de la police des Midlands de l’Ouest, les chiens ne sont pas de simples auxiliaires ; ils font partie intégrante de l’histoire et de l’identité du service. Pour honorer cette tradition, une portée de chiots a récemment été nommée d’une manière aussi touchante que symbolique, rendant hommage à des pionnières qui ont marqué les forces de l’ordre anglaises.

La réputation de l’élevage canin au sein de la police des Midlands de l’Ouest (West Midlands Police), en Angleterre, n’est plus à faire. Sa qualité est telle que d’autres services de police du pays viennent y recruter leurs futurs agents à 4 pattes.

L’autre particularité de la West Midlands Police en lien avec les chiens, c’est qu’on y a l’habitude de nommer les chiots appelés à rejoindre les forces de l’ordre d’après des célébrités. On se souvient notamment de cette portée de Bergers Belges Malinois dont les 9 membres avaient reçu des noms inspirés de vedettes britanniques des sports mécaniques.

Plus récemment, c’est un tout autre thème qui a été choisi pour baptiser une fratrie de 5 jeunes Bergers Allemands, dont l’avenir aux côtés des policiers des Midlands de l’Ouest est déjà tout tracé. A travers eux, c’est un bel hommage à d’anciennes figures féminines de la police qui a été rendu, puisqu’ils ont été nommés d’après elles.

Elizabeth et Kay sont 2 de ces policières retraitées. Elles ont récemment visité le centre de formation de chiens policiers et ont eu l’agréable surprise d’apprendre que des chiots portaient leurs noms.



West Midlands Police / Instagram

“Un moment très spécial”

Elizabeth avait intégré la police des Midlands de l’Ouest en 1973. 6 années plus tard, elle était devenue membre de l’unité cynophile, s’étant vu attribuer un Berger Allemand appelé Czar. Le binôme n’avait pas tardé à briller ; lors de leur première mission, le chien et sa maîtresse avaient débusqué 2 cambrioleurs qui se cachaient dans une casse automobile à Birmingham.



West Midlands Police / Instagram

Kay était, quant à elle, l’une des premières femmes à intégrer une unité de police montée en 1984. Elle y avait servi jusqu’à son départ à la retraite en 1997.



West Midlands Police / Instagram

Elizabeth et Kay “ont pu rencontrer certains de nos chiens de travail et nous avons terminé la visite en leur faisant la surprise de leur présenter les chiots, raconte l’inspectrice Rachel Crump, de l’unité canine, à la BBC . Cela a été un moment très spécial.”

West Midlands Police / Instagram

Elle dit espérer que les chiots, qui s’appellent désormais Lizzie, Kay, Campbell, Gray et Ash, “deviendront aussi inspirants que les femmes qui leur ont donné leurs noms”.