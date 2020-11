Anxieux à l'idée d'être séparé de ses parents, ce Golden Retriever parcourt 100 kilomètres en deux semaines pour les retrouver !

© Jianghai Evening News / WeChat

Les propriétaires de Ping An ne se sépareront plus jamais de leur chienne, même pas temporairement. C’est ce qu’ils lui ont promis après l’incroyable périple qu’elle a vécu pour les retrouver.

En juin dernier, la famille d’une chienne Golden Retriever d’un an nommée Ping An, avait confié cette dernière à des amis. Ses propriétaires réalisaient, en effet, des travaux de rénovation chez eux à Qidong (ville de l’Est de la Chine), et avaient opté pour cette solution temporaire. Ils avaient donc emmené leur amie à 4 pattes en voiture chez leurs proches, qui habitent Nantong, à près de 100 km de là.

4 mois plus tard, ils ont appris que Ping An s’était échappée et qu’elle avait disparu. Ce qu’ils ignoraient, c’est que la chienne cherchait à effectuer le trajet inverse pour revenir à la maison. Elle a quasiment réussi…

Comme le rapporte le Daily Mail, elle a récemment été vue devant un immeuble de bureaux par des travailleurs qui s’y trouvaient. Ils l’ont prise en charge et se sont mis à la recherche de ses propriétaires.

Sur quelques unes de photos qu’ils ont prises de la chienne, on peut la voir épuisée, amaigrie et triste. Ping An souffrait, par ailleurs, de blessures aux pattes et boitait. Et pour cause : cela faisait 2 semaines qu’elle marchait dans l’espoir de retrouver sa famille.

Ses bienfaiteurs ont utilisé l’application de messagerie chinoise WeChat. Leur message a été vu dans la journée par les maîtres de la chienne. Ils se sont aussitôt rendus sur les lieux pour d’heureuses et émouvantes retrouvailles.

Les propriétaires de Ping An – l’expression signifie « saine et sauve » – lui ont fait la promesse solennelle de ne plus jamais se séparer d’elle. Ils l’ont emmenée chez le vétérinaire et elle se remet doucement de ses blessures.