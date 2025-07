« Animo ALOKI », une collection de romans jeunesse pour sensibiliser les enfants à la protection des animaux

Les animaux sont des êtres fascinants, auprès desquels nous pouvons apprendre énormément. Mais avec le changement climatique et l’avidité de l’Homme, de nombreuses créatures tendent à disparaître. Très engagée auprès des boules de poils, de plumes et d’écailles, la vétérinaire Corinne Lesaine sensibilise les enfants à la sauvegarde des espèces animales en danger à travers une nouvelle collection de romans jeunesse : « animo ALOKI ». Publiés aux éditions À Contresens, ces ouvrages sont illustrés par Thomas Tessier. Petite présentation…

C’est une grande dame marquée par les années, qui essaye de conserver sa beauté naturelle. Depuis quelque temps, elle souffre et s’étouffe. Sa vieille peau brûle, et le doux parfum floral qu’elle dégageait autrefois s’est transformé en une odeur âcre et suffocante. La Terre, petite planète bleue du système solaire, est victime des ravages causés par les folies de l’Homme.

Aujourd’hui, pléthore de ses habitants subissent une pression humaine de plus en plus ravageuse. Pléthore d’entre eux sont, malheureusement, en voie de disparition. Pour de nombreux défenseurs de la nature et des animaux, la sensibilisation des jeunes générations demeure essentielle.

Corinne Lesaine, docteure vétérinaire depuis plus de 25 ans et rédactrice pour les médias animaliers, a lancé le site animo ALOKI en 2018 à travers lequel « elle délivre des conseils "animo-responsables" pour sensibiliser les plus jeunes au respect et à la protection du vivant ».

Cette année, elle est fière d’annoncer la sortie de la collection jeunesse du même nom aux éditions À Contresens, en partenariat avec l’association Vétérinaires pour la Biodiversité. Cette dernière recevra 1 € pour l’achat de chaque livre. « Un geste concret pour soutenir des actions essentielles de préservation de la faune sauvage en France et ailleurs », apprend-on dans un communiqué.

Inspirer « chez les enfants un véritable engagement pour la protection du vivant »

D’après l’auteure, « il est essentiel d'éduquer les jeunes générations à la beauté, mais aussi à la fragilité du monde animal qui les entoure ». Avec la collection animo ALOKI, une initiative portée avec passion par l’illustrateur Thomas Tessier, elle espère inspirer « chez les enfants un véritable engagement pour la protection du vivant » et invite « les plus jeunes à respecter, soigner les animaux libres et préserver leur environnement ».

« Ces romans s’appuient également sur les conseils de vétérinaires, qui sont de fervents défenseurs de la biodiversité en prodiguant régulièrement les meilleurs soins aux animaux blessés en milieu naturel », ajoute-t-elle.

Destinés aux enfants à partir de 8 ans, ces livres mettent en avant les aventures d’Alban et Louisa, 2 explorateurs en herbe passionnés par la faune, à l’instar de leur mère, Marie, qui exerce le métier de vétérinaire.

Au fil de leurs expéditions, ce duo au poil observe et protège les animaux vulnérables. Il délivre également des myriades de conseils pédagogiques aux lecteurs. En utilisant la voix de ces jeunes, l’écrivaine explique comment agir respectueusement face à un animal en détresse et souligne l’importance vitale de la préservation de la faune sauvage.

La lecture et l’aventure au service de la biodiversité

Les premiers titres de cette collection ? Les Gardiens des anges bleus, dans lequel l’auteure invite les adultes de demain à protéger les oiseaux du jardin. Le second ouvrage, intitulé Tortues en danger, plonge les petits amoureux de la nature au cœur de l’île paradisiaque de Nusa Serangan (Indonésie). Ici, Alban et Louisa portent secours aux tortues marines sur les plages.

Ces 2 premiers tomes proposent des récits authentiques, qui fourmillent de péripéties. Les jeunes lecteurs vivent une immersion captivante dans l’univers fascinant de la biodiversité et des animaux en danger. N’y a-t-il rien de plus beau que le regard constellé d’étoiles d’un enfant face à la beauté de la nature et aux richesses du monde animal ?

Les livres de la collection animo ALOKI sont disponibles en librairie indépendante et sur les plateformes de vente en ligne. Prix public : 14 € par roman. Plus d’infos sur animoaloki.fr et acontresenseditions.com.