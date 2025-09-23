Animaux.fr, la plateforme qui simplifie la vie des associations et encourage l'adoption responsable

Ils sont des milliers à battre le pavé, truffe au vent à flairer une once d’espoir, le regard tourné vers l’horizon en rêvant de mettre la patte sur une famille aimante. Chaque année, 300 000 chats, chiens et NAC (nouveaux animaux de compagnie) sont abandonnés en France, selon l’I-CAD (fichier national d’identification des carnivores domestiques). Sensible à la cause animale et aux difficultés rencontrées sur le terrain par les associations, Woopets a développé un nouvel outil au poil : Animaux.fr . Soutenue par Hill’s, la plateforme permet d’aider les refuges et d’encourager l’adoption responsable.

Les associations et les refuges jouent un rôle essentiel en matière de protection animale. Ils sauvent les âmes en peine de la rue, soignent les petits cabossés de la vie, font tout leur possible pour leur offrir un nouveau départ placé sous le signe de l’amour et sensibilisent le public à l’adoption responsable. Un travail de longue haleine, avec souvent peu de moyens…

Tous les ans, les bénévoles et le personnel font face à des milliers d’abandons, qui saturent les structures d’accueil. Tous les ans, ce sont près de 300 000 boules de poils qui perdent leur statut « de membres du foyer à part entière » pour celui « d’animal non grata ».

Face à ce constat alarmant, le média indépendant Woopets a lancé une plateforme simple d’utilisation pour aider les associations et les refuges à gagner en visibilité, mais aussi promouvoir l’adoption responsable. Le projet est naturellement soutenu par Hill’s, marque reconnue d’alimentation animale, engagée depuis de nombreuses années en faveur du bien-être des animaux de compagnie.

Un outil simple d’utilisation pour aider les associations et les refuges à placer leurs animaux dans des familles responsables

Sur Animaux.fr, les associations de protection animale peuvent s’inscrire en quelques clics pour diffuser gratuitement leurs annonces d’adoption. Leur gestion n’a jamais été aussi simple !

Les chats, les chiens, les animaux de la ferme, les rongeurs et autres NAC en quête de la famille de leurs rêves sont mis en avant sur le site via des fiches claires. Ces dernières bénéficient d’une couverture médiatique forte, grâce aux relais sur Woopets – fort d’un trafic mensuel de 6 millions de visites – et les sites de son réseau.

L’interface a été conçue par une équipe d’experts et de passionnés, de manière à faciliter le quotidien des associations et des refuges souvent débordés. Accessible depuis un ordinateur ou un téléphone portable, Animaux.fr constitue un outil digital tout-en-un, qui simplifie les démarches avant, pendant et après l’adoption.

Informer les futurs adoptants et promouvoir les adoptions réfléchies

Vous êtes un particulier et vous vous posez des questions sur l’adoption d’un animal ? Animaux.fr met à votre disposition un large panel de guides complets, qui abordent des sujets divers (alimentation, santé, garde, démarches administratives, obligations légales…) afin d’adopter en toute connaissance de cause et de construire une relation équilibrée avec le nouveau membre de votre famille. L’accueil d’une boule de poils n’aura plus aucun secret pour vous !

Si vous souhaitez franchir le pas et ouvrir les portes de votre maison à un animal, n’hésitez pas à réaliser le test de compatibilité disponible sur la plateforme, pour savoir quel petit cœur sur pattes est le plus adapté à votre mode de vie.

A lire aussi : Son frère canin bloque le couloir pour l’embêter, cette chienne tente toutes les solutions pour passer mais il ne bouge pas d’un poil (vidéo)

Vous pensez avoir trouvé votre « âme sœur » ? Animaux.fr vous donne la possibilité d’entrer facilement en relation avec les associations. De même, un moteur de recherche intégré à la plateforme permet de trouver aisément les cœurs à prendre et les associations inscrites.

Vous avez désormais toutes les clés en main pour réaliser une adoption responsable !

Plus d’infos sur Animaux.fr.