À l'Animal Expo – Animalis Show, les animaux de refuge en attente d'adoptants responsables ont droit à leur coup de projecteur

Animal Expo – Animalis Show , dont Woopets est partenaire, a fait son grand retour les 4 et 5 octobre 2025. Il s'agit du plus grand salon de l'animal de compagnie en France, avec plus de 300 exposants qui regroupent sous le même toit 6 familles d'animaux de compagnie : chiens, chats, rongeurs, poissons, reptiles et oiseaux. Ce salon fête l'animal de compagnie lors d'un week-end convivial et pédagogique, et attire chaque année plus de 35 000 personnes. Des myriades d’ateliers, de conférences, de démonstrations et de stands sur les animaux étaient ainsi prévus en ce début de mois. Notre équipe éditoriale s’est mêlée à la foule de passionnés, pour profiter de cet événement dédié au bien-être de nos amies les bêtes et qui – rappelons-le – interdit leur vente sur place.

Les allées du Parc Floral de Paris étaient remplies de familles, d’amis, d’amoureux des animaux, mais aussi… de toutous ! Événement dog-friendly, Animal Expo – Animalis Show a sorti le grand jeu pour que les membres du public et leurs fidèles compagnons à 4 pattes repartent avec des étoiles dans les yeux.

En plus de découvrir des produits en tout genre pour prendre soin de leurs animaux de compagnie (alimentation, accessoires, produits d’hygiène…), les visiteurs et leurs amis à fourrure ont pu tester des activités ludiques, comme l’agility.

Les autres temps forts de ce week-end ? Une grande exposition féline avec plus de 500 chats de race ; des rencontres avec des influenceurs animaliers ; un championnat de France d’aquariophilie ; ou encore des ateliers immersifs avec des oiseaux. Lors de cette nouvelle édition, Animal Expo – Animalis Show a également ouvert un hôtel pour chiens éphémère proposant diverses activités axées sur le bien-être (jeux de détente, doggy massage…).

Les représentants de la gent féline et canine n’étaient pas les seuls à être placés sous les projecteurs. En effet, ce salon – où aucun animal n’est vendu – célèbre l’ensemble des animaux qui égayent notre vie. Rongeurs, reptiles, oiseaux, poissons… Chaque espèce a été mise en valeur pour le plus grand bonheur du public.

Les animaux abandonnés mis à l’honneur

Au cours de notre déambulation, rythmée par les aboiements joyeux des chiens, nous avons rencontré Sabrina, présidente de l’association An Ti Loened, à l’Adoption Center sponsorisé par Hill’s. Cet espace unique, au cœur du salon, a permis de « donner une grande visibilité » aux animaux de refuge et de les aider à dénicher des adoptants responsables.

Lors de notre arrivée, nous avons appris que la plus vieille chatte présente ce jour-là, Mila, avait justement trouvé chaussure à sa patte ! Abandonnée, puis prise en charge par l’association il y a quelques mois, la boule de poils de 11 ans a été adoptée par une dame âgée qui « voulait un vieux chat ».

D’autres cœurs sur pattes, qui attendent leur chance « depuis trop longtemps », étaient également présents, comme le beau Spyke (4 ans) abandonné à l’âge de 8 mois. « C’est un chien qui n’a pas eu d’éducation quand il était petit. Il avait tous les droits et a fini par mordre, explique Sabrina au micro de Woopets, en famille d’accueil, ça se passe très bien, car il est cadré. »

Pour certains visiteurs, comme une maman et sa fille venues en apprendre davantage sur ces « sans-voix », l’Adoption Center « est une bonne initiative » et « est bien organisé ». « Les animaux ont l’air bien soignés, précisent-elles, nous avons déjà 3 chats à la maison, mais nous sommes quand même venus jeter un coup d’œil par amour pour les animaux… Et éventuellement se renseigner auprès de cette association pour du bénévolat ! »

Un défilé au poil pour donner encore plus de visibilité aux animaux de refuge

Pour Hill’s, sensible à la condition des animaux de refuge, ce partenariat était une évidence. « Nous avons plus de 1000 refuges partenaires dans le monde. Un animal bien nourri et en bonne santé a plus de chances d’être adopté, précise l’entreprise de petfood, notre mission est d’enrichir et de prolonger la relation privilégiée entre le maître et son animal. En tant que partenaires de l’Adoption Center, nous fournissons un sac de croquettes pour les adoptants, lorsqu'ils repartent avec leur animal à la fin du délai de réflexion de 7 jours*. »

Par ailleurs, l’association An Ti Loended et Hill’s ont animé le Défilé de l’Adoption lors d’Animal Expo – Animalis Show. L’objectif ? Présenter des animaux en attente d’une famille pour la vie. Chats, chiens, cochons d’Inde… Sont montés sur scène avec leurs bienfaiteurs, dans l’espoir de gagner encore plus de visibilité.

Nous avons ainsi découvert l’histoire d’Olaf, un jeune Patou croisé Kangal qui a connu les affres de l’abandon. « Il a grandi, et à 8 mois il était beaucoup plus encombrant qu’à 2 mois – forcément… souligne Sabrina, sa propriétaire l’a donc abandonné. »

Pour Hill’s, ravi d’avoir participé à cette noble cause, le but de ce défilé « était de trouver les bons adoptants pour être sûr que les animaux finissent leur vie à leurs côtés et qu’ils ne reviennent pas au refuge ».

D’autres associations avaient pointé le bout de leur truffe lors du salon pour prêter leur voix aux animaux dans le besoin, comme Toutous du Monde, Chapatons ou encore Chihuahuas en détresse. Ce fut une belle occasion de promouvoir l’adoption responsable, et de rappeler que de nombreux trésors sur pattes attendent patiemment la famille de leurs rêves, qui les aidera à prendre un nouveau départ dans la vie.

* L'adoption d'un animal de compagnie ne peut intervenir moins de 7 jours après la délivrance du certificat d'engagement et de connaissance au cessionnaire (association, refuge...).