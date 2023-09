L’Animal Expo - Animalis Show vous donne rendez-vous ce 30 septembre et ce 1er octobre pour sa 32e édition

La nouvelle édition de l’Animal Expo - Animalis Show, plus grand salon de l’animal de compagnie en France, aura lieu les 30 septembre et 1er octobre 2023 au Parc Floral de Paris - Bois de Vincennes. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de boules de poils, de plumes et d’écailles !

Les animaux de compagnie occupent une place de choix dans le cœur des Français. Un foyer sur 2 possède un animal, et le considère comme un membre de la famille à part entière. Aujourd’hui, on compte 74 millions d’animaux de compagnie dans l’Hexagone !

L’Animal Expo - Animalis Show est donc un rendez-vous essentiel pour bon nombre de Français. Ce week-end du 30 septembre et du 1er octobre, 40 000 visiteurs sont attendus lors de cet événement consacré aux animaux et à leur bien-être. Il se déroulera au Parc Floral de Paris - Bois de Vincennes.

Le plus grand salon de l’animal de compagnie en France

Ce rendez-vous incontournable accueillera les amoureux des chats, chiens, poissons, reptiles, petits mammifères et oiseaux, ainsi que de nombreux spécialistes : vétérinaires, éleveurs, éducateurs, associations, et comportementalistes. Leur objectif ? Donner les meilleurs conseils pour une vie harmonieuse avec son animal.

© Animal Expo

L’Animal Expo - Animalis Show est un lieu d’animations, d’informations et de présentations qui répond à toutes les questions que les propriétaires se posent (éducation, alimentation, soins, etc.). Au programme : des conférences et des ateliers pour mieux comprendre son animal. 200 exposants (marques, distributeurs, créateurs) seront réunis pour l’occasion.

Chats et chiens stars de l’événement

Lors de l’événement, la Fédération Féline Française organisera le concours du plus beau chat de France. Cette célébration de la grâce, de la beauté et de la noblesse des félins réunira plus de 600 chats. Rendez-vous dimanche à partir de 15 h pour les résultats !

© Animal Expo

Vous préférez les chiens ? Venez à la rencontre d’éleveurs canins dans le village des chiens de race, et assistez à un véritable spectacle de beauté sur le ring canin en extérieur. Une vingtaine de races, telles que le Golden Retriever ou le Berger Australien, seront représentées. C’est l’occasion idéale de découvrir la richesse de la diversité canine, et d’en apprendre davantage sur vos races préférées.

© Animal Expo

En plus d’y défiler avec élégance, les chiens utiliseront le ring canin pour des démonstrations de sports tels que le Dog Dancing. L’objectif ? Sensibiliser le public sur l’importance de pratiquer une activité physique avec son animal de compagnie.

D’autres univers à découvrir

La beauté du monde marin sera mise à l’honneur, elle aussi, avec une exposition d’aquariophilie ainsi que le Championnat de France d’Aquariophilie, qui prennent leurs quartiers à l’Animal Expo - Animalis Show. Pour l’occasion, 5 adolescents concourront pour le plus bel aquarium de France et mettront en valeur leurs compétences en matière d’aquascaping : un art subtil qui consiste à concevoir des écosystèmes aquatiques harmonieux et esthétiques.

© Animal Expo

Tanguy Toopet, YouTuber, sera chargé de remettre le prix du Champion de France d’Aquariophilie. À découvrir pendant toute la journée du samedi !

Adeptes de cochons d’Inde, lapins, hamsters et furets : rendez-vous à l’Exponac. Ce lieu de rencontres sociales, d’ateliers interactifs et de conférences est parfait pour les amoureux des NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie).

© Animal Expo

Enfin, l’Animal Expo - Animalis Show, c’est aussi un rendez-vous incontournable pour les adeptes de reptiles. Vivariums, terrariums et enclos spéciaux seront exposés lors de l’événement, et permettront aux visiteurs d’en apprendre davantage sur ces espèces fascinantes.

© Animal Expo

Informations pratiques

La 32e édition de l’Animal Expo - Animalis Show 2023 aura lieu ce 30 septembre et 1er octobre 2023 de 10h à 18h au Parc Floral de Paris - Bois de Vincennes.

Tarifs : 16€ adulte - 11€ enfants de 6 à 11 ans - gratuit pour les moins de 6 ans.

Plus d’infos sur le site de l’événement.