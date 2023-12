Fritter et Quill, qui s’étaient liés d’amitié en soins intensifs, ne se seront plus jamais séparés

Il y a quelques jours, la Toile découvrait 2 adorables boules de poils unies par un destin tragique. Elles se sont battues pour survivre et ont remporté le combat, mais pas que. Elles sont sorties de la clinique de soins avec une amitié et une nouvelle maison en prime. Comble du bonheur, elles vivent désormais ensemble.

Au début du mois de décembre, nous partagions le récit de Fritter et Quill. Ce chien et son ami félin avaient rejoint les soins intensifs pour divers problèmes médicaux et s’étaient soutenus dans cette épreuve. Une belle histoire d’amitié avait vu le jour au sein de la clinique vétérinaire Kentucky Humane Society. Aujourd’hui, elle se poursuit dans un tout nouvel environnement : une maison pour la vie.

En voyant les boules de poils plus en forme que jamais, difficile d’imaginer ce qu’elles ont vécu les semaines précédentes. Pourtant, Fritter et Quill sont tous les 2 des accidentés de la vie. Le premier s’est fait retirer une partie de sa mâchoire après une grave infection. Le second est devenu borgne à la suite d'un ulcère.

Un peu de lumière dans le chaos

À l’époque, des personnes au grand cœur s’étaient mobilisées pour que les animaux puissent obtenir les meilleurs soins possibles. Elles ont fait des dons et ont suivi de près leur évolution. Les soignants avaient pensé qu’il pouvait être intéressant de placer Fritter et Quill ensemble pendant leur guérison afin qu’ils se tiennent compagnie mutuellement.

Ils avaient rejoint une famille d’accueil ensemble, car le personnel ne souhaitait pas les séparer. Sur place, leur connexion a décuplé : « Ils sont devenus les meilleurs amis du monde pendant leur convalescence » rapportait un porte-parole de Kentucky Humane Society sur Facebook le 19 décembre dernier.

Une excellente nouvelle

Celui-ci a ajouté qu’ils se remettaient petit à petit de leur opération, mais a surtout annoncé une nouvelle qui réchauffe le cœur : ils ont été adoptés. Leur famille d’accueil est tombée amoureuse d’eux, si bien qu’elle n’a pas souhaité les laisser partir. Ils resteront donc définitivement ensemble dans cette maison : « Ces 2 survivants vont terminer leurs jours en tant que meilleurs copains » concluait l’organisme de sauvetage.