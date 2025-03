Angoissée par les humains, cette chienne brave sa peur pour sauver son chiot renversé par une voiture

Izabelle Abrencillo avait repéré la présence de la chienne depuis plusieurs mois dans les rues d’une ville des Philippines, racontait People. Elle a tenté à plusieurs reprises de l’approcher, mais les essais n’ont jamais été concluants. La vidéo diffusée par Caters News portait le titre suivant : « Une maman chien qui évite tout contact humain a affronté sa peur pour sauver son bébé ».

Une peur paralysante

Izabelle espérait un jour pouvoir rentrer en contact avec cette chienne peureuse qui semblait être dans le besoin, et qui avait mis bas il y a peu. Présente régulièrement sur les lieux, l’aidante a un jour eu l’occasion d’intervenir, sollicitée, de manière inattendue, par la chienne elle-même.

Caters News

Le besoin d’une « interaction humaine »

Un jour, alors qu’Izabelle venait d’arriver non loin du lieu de vie de la chienne, elle a été surprise de la voir venir vers elle. La jeune maman semblait demandeuse et a attiré son attention vers un de ses petits, qui venait d’être heurté par une voiture. Secoué, le petit chien semblait fragilisé. La maman demandait de l’aide à cette femme en qui elle savait, finalement, qu’elle pouvait avoir confiance.

Izabelle a donc pris le chiot en charge et l’a confié à une clinique vétérinaire.

Caters News

Une surveillance nécessaire

Par chance, l’équipe vétérinaire a pu assurer que le chiot n’avait pas été victime d’un accident grave. Une hémorragie interne a tout de même été détectée, qui a entraîné une hospitalisation plus longue et une évidente surveillance.

Sorti d’affaire, c’est sans doute grâce à sa mère que le jeune chiot est encore en vie. Aujourd’hui, lui, comme sa maman et ses frères et sœurs sont dans un circuit leur permettant de trouver une famille, et de ne plus souffrir du manque et de l’insécurité.

A lire aussi : Le comportement exemplaire de ce chien en présence de sa maîtresse vole en éclats dès qu'il se retrouve seul avec sa "mamie"

Des anges gardiens essentiels

Izabelle a joué un rôle essentiel dans le sauvetage de l’animal. Ayant réussi à construire un lien de confiance avec la maman, elle lui a montré qu’elle pourrait toujours compter sur elle. La chienne l’avait vraisemblablement entendu et ne s’est pas adressée à elle par hasard.

Le travail des bénévoles et amoureux des animaux réside aussi dans cette capacité à créer une « safe place » pour les animaux dans le besoin pour qui le contact humain est une étape difficile à surmonter.