Angel, ce chien maltraité a déployé ses ailes et s'est envolé vers un avenir meilleur

Un chien au passé douloureux a été récupéré par une association située dans la région Provence-Alpes-Côtes-d'Azur au cours du mois de janvier 2021. Enfin en sécurité, il a pu entamer un nouveau chapitre de sa vie.

Angel, un nom doux pour un chien sorti de l'enfer. Enfermé dans un chenil à recevoir régulièrement des coups de taser, tel a été son supplice. Il s'agissait d'une âme en peine, torturée, bien qu'innocente.

Finalement, ses bourreaux l'ont libéré de ses chaînes et l'ont remis entre les mains d'autres individus. Le nouvel espoir d'une vie meilleure se profilait à l'horizon pour cet animal maltraité. Hélas, tout ne s'est pas déroulé comme prévu.

Ses seconds propriétaires le laissaient seul plus de 12 heures par jour sur un balcon. Livré à lui-même et baignant dans ses excréments, la boucle infernale d'Angel ne semblait pas avoir été brisée. Une éducatrice canin, sollicitée par sa famille, a décidé de contacter l'association Au petit bonheur de nos oubliés, qui œuvre en faveur du bien-être animal.

C'est ainsi que cette créature tourmentée pendant des années a ouvert une nouvelle porte, celle la menant vers le chemin de la délivrance.

Une nouvelle page se tourne

Bien qu'en sécurité derrière les murs de l'organisation, Angel avait encore un long trajet à parcourir. Sa première expérience en famille d'accueil s'est avérée un désastre : l'absence de socialisation et des codes canins l'ont poussé à attaquer les autres chiens du foyer. À la suite de cet accident, la boule de poils est passée par la case « pension », le temps de trouver une solution.

Traumatisé par les sévices dont il a été victime, craintif envers les humains, agressif avec ses homologues masculins, il a continué à suivre des séances avec un comportementaliste.

Angel verrait-il un jour le bout du tunnel ? « Vivre sans espoir, c'est cesser de vivre », comme l'a si bien fait remarquer l'écrivain russe Fiodor Dostoïevski. Prisonnier des abîmes, Angel a fini par apercevoir une étoile scintiller dans l'obscurité.

« Aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction »

Le mois d'août 2021 a marqué un tournant décisif dans la vie d'Angel. Un jeune couple, composé de Florian et Capucine, laquelle suit une formation pour devenir vétérinaire, a proposé de devenir pour la première fois famille d'accueil.

« Ils avaient envie de venir en aide à un chien cabossé par la vie, a confié Catherine, membre de l'association, à Woopets, Angel s'est retrouvé dans un cadre sécurisant [...] Le suivi éducatif s’est poursuivi, mais se sont ajoutés des ingrédients indispensables au sauvetage d’un animal : la patience, le partage, la confiance réciproque et surtout l’Amour. »

Une nouvelle aventure a commencé, aussi bien pour le quadrupède que pour ces 2 jeunes gens.

Au fil du temps, « Angel s'est révélé le chien qu'il aurait dû être à la base, sans tous ces passages assez sordides dans sa vie ».

Âgé d'environ 6 ans, le canidé a réussi à se stabiliser. Il se promène désormais sans muselière et cueille le jour présent sans se soucier du lendemain.

« C’est à partir de là que l’histoire prend une autre dimension et devient un véritable conte de Noël... Avec une fin qui fait chaud au cœur et qui laisse espérer pour tous les autres petits oubliés », a ajouté notre interlocutrice. En effet, Florian et Capucine ont adopté leur protégé.

« C'est un jeune couple qui démarre dans la vie, ils ont Angel à leurs côtés pour continuer cette aventure », a estimé Catherine. Ainsi, quelques années de galères plus tard, Angel a déployé ses ailes et s'est envolé vers une vie meilleure.

Comme l'a souligné notre source, il « peut enfin poser ses pattes. Il arrive au bout de ses épreuves et un bel avenir s’ouvre à lui. Ne dit-on pas "qu'aimer, c’est regarder ensemble dans la même direction" ? »

