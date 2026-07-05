Ancienne championne de concours canin, elle est condamnée après avoir laissé 77 chiens vivre dans la souffrance

Condamnée à 12 mois de prison avec sursis, Lynda Cooper a également reçu une interdiction de détenir des animaux pendant 10 ans après la découverte de 77 chiens vivant dans des conditions dramatiques chez elle. L'ancienne figure du monde des concours canins paiera aussi une lourde somme au titre des frais de justice.

Un jugement a finalement été rendu à l'issue du procès de Lynda Cooper, ancienne lauréate d'un prestigieux concours canin accusée de maltraitance à l'égard des dizaines de chiens qui vivaient chez elle, rapportait Metro .

Elle a comparu le 19 juin 2026 devant la Cour de la Couronne de Cardiff, au pays de Galles, et plaidé coupable de 11 infractions à la législation sur la protection animale ainsi que d'avoir élevé des chiens sans licence.

Si elle a échappé à la prison ferme, ayant été condamnée à une peine de 12 mois avec sursis, elle n'aura pas le droit de détenir des animaux pendant 10 ans et devra verser 10 000 livres sterling (11 600 euros environ) de frais de justice.

Lynda Cooper, 74 ans, avait remporté 6 récompenses au concours Crufts en 2016 avec son chien de race Braque Italien. La suite avait toutefois été nettement moins glorieuse.

En 2024, les autorités locales et l'association galloise Hope Rescue avaient découvert 77 chiens, dont une vingtaine de chiots, détenus dans des conditions déplorables chez elle à Pontypool dans le sud-est du pays.



Hope Rescue / Facebook

Les canidés vivaient dans un environnement insalubre et sombre. Ils étaient extrêmement maigres et souffraient de diverses maladies : infections des oreilles, problèmes dentaires…

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Hope Rescue / Facebook

« A leur arrivée chez nous, les chiens étaient dans un état déplorable »

Dans un premier temps, Lynda Cooper avait remis volontairement 23 de ces chiens. Une intervention ultérieure avait permis de secourir les 54 autres.



Hope Rescue / Facebook

« A leur arrivée chez nous, les chiens étaient dans un état déplorable : ils étaient gravement sous-alimentés, beaucoup souffraient de maladies dentaires avancées et d'infections chroniques des oreilles, raconte Sara Rosser, responsable des opérations de Hope Rescue. Les chiens les plus âgés avaient perdu leur masse musculaire et leur mobilité. Ils étaient tellement affaiblis physiquement qu'ils n'arrivaient plus à atteindre la nourriture avant les plus jeunes. Beaucoup, en particulier les jeunes chiens, étaient très craintifs et manquaient d'expérience de la vie, ce qui a nécessité un accompagnement et une rééducation supplémentaires. »