Ami avec des chatons et des lapins, ce doux Pitbull prouve que l’amour dépasse les préjugés (vidéo)

En général, les Pitbulls ont la réputation injuste d'être agressifs ou dangereux. Chalupa, quant à elle, prouve à quel point ces stéréotypes peuvent être faux. Cette gentille femelle Pitbull fait aujourd’hui fondre Internet grâce à son amour inconditionnel pour les animaux de toutes sortes.

En tant que famille d’accueil, Emma a déjà ouvert sa porte à plus de 150 animaux en détresse. Pourtant, dès sa première rencontre avec Chalupa, elle savait que cette chienne était différente. Avant même que quiconque puisse l'adopter, Emma a donc officialisé sa décision : la femelle Pitbull resterait définitivement chez elle.

Une Pitbull au cœur tendre

C’est après son adoption que la jeune femme a vraiment mesuré la douceur et le besoin d’affection de cette gentille chienne. Elle a alors décidé de reprendre son activité de famille d’accueil pour permettre à Chalupa de se faire de nouveaux amis : ce fût une révélation !

© @supadupachalupaa / TikTok

Au milieu des chiots, des chats, des lapins et des autres petits animaux, la chienne s'est immédiatement transformée en une nounou attentionnée. C'était comme si elle les voyait comme ses bébés : elle les câlinait, jouait avec eux et les toilettait avec douceur.

Les animaux qu’Emma héberge arrivent souvent blessés ou effrayés. Heureusement, Chalupa est là : toujours calme, toujours douce, elle semble deviner ce qu’il leur faut. Avec les chiens adultes, elle joue un autre rôle, un peu comme une grande sœur : elle les aide à s’adapter et à se sentir chez eux.

© @supadupachalupaa / TikTok

Cette chienne affectueuse est tellement touchante que ses vidéos ont ému des milliers de personnes sur Internet. Même Rocky Kanaka, le célèbre défenseur des animaux américain, a partagé son histoire sur son blog.

© @supadupachalupaa / TikTok

Un stéréotype injuste

En publiant des vidéos de Chalupa sur TikTok, Emma avait un but : faire oublier les idées reçues sur les Pitbulls. « Les Pitbulls sont souvent victimes de stéréotypes négatifs, mais Chalupa est la preuve que des chiens comme elle, souvent incompris, peuvent être affectueux, doux, gentils et attentionnés. », assure-t-elle.

© @supadupachalupaa / TikTok

En effet, les Pitbulls ont beau être loyaux et affectueux, ils sont encore trop souvent victimes de préjugés. Beaucoup de gens croient à des idées reçues comme « les Pitbulls sont naturellement agressifs » ou « leurs mâchoires se bloquent », alors que la science prouve le contraire. De récentes recherches ont ainsi montré que l’agressivité chez les chiens dépendait surtout de leur éducation, de la manière dont ils sont traités et socialisés — pas de leur race.

A lire aussi : « Les meilleurs voisins au monde », ils construisent une petite porte dans leur clôture pour permettre à leurs chiens de se retrouver (vidéo)

La douce Chalupa est la preuve vivante que les Pitbulls ne sont pas les monstres qu’on imagine. Et comme le dit si bien Rocky Kanaka en conclusion, « chaque chien mérite une chance de montrer son vrai cœur, au-delà des étiquettes que la société lui attribue ».