Alors que la fête bat son plein, un chien profite d'un moment d'inattention pour s'emparer d'une friandise interdite et se retrouve aux urgences

A l’approche des fêtes, les tablées généreuses peuvent vite devenir de véritables tentations pour nos compagnons à fourrure. Une simple gourmandise laissée à portée de museau peut alors se transformer en grosse frayeur, rappelant combien certains mets festifs sont dangereux pour les chiens. Le maître de Whisky en a récemment fait l’expérience.

Quelques jours avant Noël, Oliver Bennett, un habitant de Leighton Buzzard dans le Bedfordshire en Angleterre, organisait un repas entre amis chez lui. Son chien appelé Whisky n’était pas mécontent de recevoir des invités, mais quelque chose l’intéressait bien plus que leurs caresses ce jour-là.

D’habitude, Oliver Bennett prend bien soin d’interdire l’accès de la cuisine à son ami à 4 pattes en laissant la barrière de sécurité fermée. Toutefois, lors de la petite fête, il y avait de nombreuses allées et venues, et l’un des convives a malencontreusement laissé la barrière ouverte.



Oliver Bennett

Whisky n’a pas manqué l’aubaine. Il s’est tout de suite faufilé dans la cuisine pour satisfaire sa curiosité et surtout sa gourmandise. Le chien a mis la patte sur une part de “mince pie”, une tarte traditionnellement servie pendant les fêtes de fin d’année en Angleterre, et l’a mangée sans en laisser la moindre miette.

Problème, ladite douceur contient des raisins secs et de l’alcool notamment ; ce sont autant d’ingrédients toxiques pour les chiens. Si Whisky n’a présenté aucun symptôme inquiétant, son propriétaire n’a pas voulu prendre de risque et a immédiatement réagi en l’emmenant chez le vétérinaire.

“Une expérience effrayante qui nous a rappelé à quel point les chiens peuvent facilement s'emparer de nourriture interdite”

Le praticien a examiné le chien et a dû le faire vomir. Fort heureusement, Whisky s’en est parfaitement remis. Oliver Bennett s’est retrouvé avec une facture vétérinaire de plus de 600 livres sterling (700 euros environ), mais son assurance a couvert la majeure partie des frais.

