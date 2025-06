Alors qu’il célébrait son enterrement de vie de garçon, ce jeune homme a découvert un chien en très grande difficulté et a décidé de l’aider

Comme beaucoup de jeunes hommes sur le point de se marier, Mitch White a organisé son enterrement de vie de garçon avec un enthousiasme débordant. Accompagné de ses amis les plus proches, il s’est octroyé une journée entière pour faire toutes sortes d’activités originales. Il était justement en train de faire du canoë dans le Minnesota (États-Unis) lorsqu’un chien s’est mis à aboyer de toutes ses forces non loin d’eux… En suivant ces aboiements, le groupe d’amis est tombé nez à nez avec un Saint-Bernard immergé dans une énorme mare de boue visqueuse ! Le pauvre chien avait seulement la tête à l’air libre et semblait en grande détresse.

© Carver County Sheriff's Office / Facebook

“Il ne bougeait pas tout seul”

Immédiatement, Mitch et ses amis ont su qu’ils devaient faire quelque chose pour le sauver. “On se demandait quoi faire et comment faire. Puis je me suis dit : ‘Ma fiancée, Kelly, ne m'épousera probablement pas si on ne sort pas ce chien d'ici !’”, a-t-il raconté avec humour dans un entretien accordé à CBS News. Tous ensemble, les jeunes hommes se sont donc mis à creuser autour du chien, à l’aide des rames de leurs bâteaux, et ce pendant 30 longues minutes. “Le chien ne bougeait pas tout seul, alors nous l’avons nourri et nous lui avons donné de l'eau, mais il semblait avoir déjà épuisé toute son énergie…”, a-t-il ajouté.

Retour à la maison

Par la suite, Mitch a contacté les secours de proximité qui se sont rendus sur place afin de prendre en charge le canidé et de vérifier s’il avait une puce électronique. Heureusement pour ce gros toutou, c’était le cas ! Son propriétaire, George Niskanen, a ainsi pu être contacté et le chien, prénommé Ed, a ainsi pu retrouver son foyer ! Interrogé à son tour, George a affirmé que son chien avait disparu depuis une journée quand les services animaliers l’ont contacté. Il a ensuite eu du mal à marcher pendant quelques jours après sa mésaventure mais retrouve peu à peu sa force. “J’aimerais beaucoup connaître les noms de ses sauveteurs afin de leur envoyer des cartes de remerciement”, affirmait l’homme dernier avec une reconnaissance infinie.