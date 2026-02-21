Alerté par son chien qui reniflait intensément une clôture, un promeneur découvre une voisine âgée tombée au sol depuis 6 heures

Lors d’une promenade du soir comme tant d’autres, Mike Jonez a été surpris par le comportement étrange d'Eli, son chien. Ce qui semblait n’être qu’une pause inhabituelle a rapidement attiré son attention vers une situation d'urgence.

Mike Jonez est un employé civil de l'armée de terre américaine, chargé du suivi des contrats à la base de Yuma Proving Ground en Arizona (Etats-Unis). Il habite près de l'installation militaire, et 2 fois par jour, il promène son chien Eli ; d'abord le matin avant d'aller travailler, puis le soir après le dîner. Il était loin de s'attendre à ce que l'une de leurs sorties se transforme en sauvetage, permettant à une dame âgée de survivre à un accident.

Le 2 février 2026, Eli et son maître effectuaient donc leur balade habituelle aux alentours de 19h locales. La virée a toutefois pris une tournure inattendue ce soir-là, le Caniche au pelage brun ayant affiché une attitude inhabituelle.



army.mil

« Il ne voulait plus bouger »

« Eli s’est soudainement assis, raconte Mike Jonez au site officiel de l' US Army . Il ne voulait plus bouger. Il ne voulait plus se lever. J’étais un peu perplexe, car il ne s’était jamais comporté ainsi auparavant. J’ai tiré sur sa laisse, et il est juste resté assis là. »

L'homme se demandait pourquoi son chien se comportait de la sorte. Etait-il blessé ? Avait-il peur de quelque chose ? Pourtant, il était dans une rue qu'il connaissait très bien et à seulement 400 mètres de la maison.

Mike Jonez a alors entendu des gémissements. A ce moment-là, Eli s'est remis à bouger. « Il s’est levé, a posé ses pattes contre le mur et a commencé à renifler l’air, dit son humain. Comme s’il sentait quelque chose. Cela m’a fait comprendre qu’il y avait peut-être quelque chose de l’autre côté de la clôture qui avait attiré son attention. »

Le propriétaire du quadrupède a regardé par-dessus la clôture et a ainsi vu la séniore au sol, face contre terre. Elle était consciente, mais incapable de se mouvoir. Elle ne pouvait qu'appeler à l'aide d'une voix faible.

«?J’espérais tellement que vous passeriez par ici?»

Mike Jonez ayant laissé son téléphone à la maison, il s'est empressé d'y retourner pour appeler les secours, puis est retourné auprès de la victime jusqu'à leur arrivée.

A lire aussi : Jugée trop affectueuse, une chienne est rendue seulement 2 semaines après son adoption (vidéo)

Il a ainsi appris qu'elle était tombée à la mi-journée en arrachant des mauvaises herbes dans son jardin. Elle était donc dans cette position depuis 6 ou 7 heures. «?Elle a demandé : 'Qui est-ce??' et je lui ai répondu : 'C’est l’homme avec le chien brun', raconte Mike Jonez. Elle a dit : 'Le chien brun, Eli??' et j’ai répondu par l'affirmative. Jonez a ajouté que c’est à ce moment-là qu’il a pu percevoir l’émotion dans sa voix. «?Elle a ensuite dit : 'J’espérais tellement que vous passeriez par ici.'?»

La dame a pu être hospitalisée à temps grâce au brave Eli et à son maître.