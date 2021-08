Afghanistan : un ancien militaire fait tout son possible pour évacuer les chiens et le personnel de son refuge avant la deadline des Talibans

Un ancien membre de l’infanterie de marine britannique se démène pour faire évacuer près de 100 chiens et 80 chats par avion depuis l’Afghanistan avant la date limite fixée par les Talibans. Il tente également de faire sortir des dizaines de citoyens afghans du pays par la même voie, mais se heurte à la réticence des autorités de Grande-Bretagne, qui disent avoir d’autres priorités.

Paul Farthing est extrêmement inquiet. Depuis que les Talibans ont repris le contrôle de l’Afghanistan, il a peur pour les nombreux chiens et chats dont il prend soin dans les refuges qu’il a créés dans ce pays, mais aussi pour les Afghans qui y travaillaient. Il a monté une opération pour les transporter par avion hors du territoire avant la fin du mois, mais il rencontre de grosses difficultés, comme le rapporte le New York Post ce mercredi 25 août.

Âgé de 57 ans, Paul Farthing est un ancien militaire. Il avait servi dans les Royal Marines et décidé de s’installer en Afghanistan pour y fonder un sanctuaire pour animaux errants. Il a fini par y faire construire 3 refuges dans différentes villes.

L’homme est également le fondateur de Nowzad, organisation qui aide les soldats ayant adopté des chiens en Afghanistan à les faire rapatrier une fois leur déploiement terminé. Kringle le croisé Berger d’Anatolie et Pagunda le chien à 3 pattes font partie des bénéficiaires de ce programme.

Plus que 6 jours avant l’ultimatum des Talibans

Grâce aux dons reçus, l’ex-fusiller marin dispose désormais des fonds nécessaires pour faire évacuer par avion 94 chiens, 79 chats et 68 réfugiés afghans, dont ceux ayant travaillé dans ses refuges. L’opération doit se faire avant le 31 août, date butoir décidée par le mouvement fondamentaliste pour le départ des forces et ressortissants étrangers.

« Nous voulons faire venir un avion de 250 sièges et nous n'avons besoin que de 69 places », explique l’intéressé, qui insiste sur le fait que cela « ne coûtera rien au contribuable », puisque financé grâce à la générosité des donateurs.

L’initiative ne bénéficie toutefois pas du soutien des autorités britanniques, selon lesquelles cette évacuation n’est pas considérée comme prioritaire par rapport à d’autres. Ben Wallace, secrétaire d’Etat à la Défense britannique, évoque le cas de « milliers de personnes, dont certaines étant sous une menace vraiment directe en raison de ce qu'elles ont fait au cours des 20 dernières années ». Pour le ministre, la « priorité est de prendre en charge ces personnes » et il n’est pas envisageable de « les mettre à l’écart pour permettre l’examen de certains de ces autres cas ».

La situation des protégés de Paul Farthing est donc préoccupante et une solution doit être trouvée au plus vite. La plus grande crainte pour l’ancien soldat, qui est toujours sur place, est qu’il se retrouve dans l’obligation de faire euthanasier les animaux, faute de pouvoir les faire sortir du pays.