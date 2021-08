Le destin incroyable d'un chien errant et boiteux devenu un champion

Handicapé à la naissance et privé de sa mère, Kringle a connu une vie de chiot extrêmement difficile en Afghanistan, avant d’être sauvé par une association et emmené en Angleterre. Il s’est même illustré lors de concours canins.

C’est à Kaboul, la capitale afghane, qu’un chiot croisé Berger d’Anatolie pas comme les autres a vu le jour. Kringle est né avec une patte déformée, tournée vers l’extérieur. En grandissant, il boitait et avait de plus en plus de mal à se déplacer, sans parler de la douleur que cette anomalie lui causait. La perte de sa mère, victime d’un accident de la route, n’a fait qu’aggraver sa détresse.

Le jeune chien a été découvert et recueilli en 2018 alors qu’il fouillait dans les poubelles pour se nourrir, raconte Bristol Live. Pris en charge par l’association NOWZAD, il a été transporté par avion au Royaume-Uni, où l’attendait sa nouvelle famille. Pauline Holmes-Brown, qui vit à Paignton dans le comté du Devon (Sud-ouest de l’Angleterre), l’a en effet adopté.

Les premières semaines ont toutefois été très difficiles. Endolori et nerveux, Kringle avait un comportement imprévisible, notamment à l’égard de Ben, le fils de sa nouvelle maîtresse.

Le chien a ensuite été vu par des spécialistes qui ont décidé de l’opérer. C’est le Dr Malcolm Jack, vétérinaire à la clinique Cave Vet Specialists de Wellington dans le Somerset, qui a dirigé l’intervention. Celle-ci a duré 6 heures. Elle a consisté à corriger la patte de Kringle en la remettant dans sa position normale et en insérant une attelle en plastique, fabriquée grâce à l’impression 3D, dans l’os du membre.

« Il semble tellement plus heureux maintenant qu'il peut courir et jouer »

Après s’être remis de l’opération, l’animal a retrouvé son nouveau foyer. Son attitude n’a fait que s’améliorer depuis. Débarrassé de la douleur et pouvant désormais marcher sans grande difficulté, Kringle est devenu un tout autre chien.

« Nous l'aimons inconditionnellement et il nous a beaucoup appris. Il semble tellement plus heureux maintenant qu'il peut courir et jouer », raconte Pauline Holmes-Brown, qui l’a inscrit à plusieurs concours canins. La démarche avait pour but de le faire rencontrer un maximum de congénères pour consolider sa socialisation, mais personne ne s’attendait aux performances qu’il allait y réaliser.

Kringle a, en effet, fini premier au Best Nowzad Dog 2019 et, en octobre de la même année, s’est classé 2e dans la catégorie Rescue Dog in Show lors de l’évènement de LilyBug Fund. Une destinée incroyable pour ce chien qui avait connu un triste début de vie.