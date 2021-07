Ce soldat pensait ne plus revoir son chien adopté en Afghanistan. Sa famille lui réserve une émouvante surprise à son retour aux USA

Ce soldat pensait ne plus revoir son chien adopté en Afghanistan. Sa famille lui réserve une émouvante surprise à son retour aux USA

Rentré aux Etats-Unis plus tôt que prévu, le capitaine Ferraro pensait faire la surprise à sa famille. Il était loin de se douter que celle-ci s’apprêtait à le surprendre de la plus belle des façons. Lui qui pensait avoir laissé son chien en Afghanistan n’a pu contenir son émotion en le revoyant.

Un soldat américain et son chien, adopté en Afghanistan, se sont retrouvés aux Etats-Unis alors que le militaire ne s’y attendait pas du tout, rapportait WPRI ce jeudi 8 juillet.

Capitaine de l’armée de terre américaine, AJ Ferraro devait achever son déploiement dans 2 mois, mais le processus de retrait des troupes US du territoire afghan a accéléré son retour à la maison.

WPRI

Il ne l’avait pas annoncé à sa famille, voulant lui faire la surprise. Il préparait également le rapatriement de Pagunda, chien errant à 3 pattes qui était devenu son meilleur ami en Afghanistan. Il était loin de se douter que le canidé rentrerait bien avant lui et l’attendrait chez lui, dans sa maison d’Attleboro dans le Massachussetts.

WPRI

Sa mère avait tout organisé dans le plus grand des secrets

Carol, la mère d’AJ Ferraro, avait en effet tout arrangé sans en dire un mot au capitaine. Elle était entrée en contact avec l’organisation Nowzad, qui recueille des animaux errants en Afghanistan pour ensuite leur trouver des familles, notamment celles de soldats.

Pagunda « était là à la porte en remuant la queue », raconte AJ Ferraro en évoquant son retour chez lui et l’énorme surprise qui l’attendait. « J’ai juste perdu tous mes moyens, poursuit-il, c’était génial […] ».

WPRI

D’après Nowzad, les circonstances durant lesquelles le chien avait perdu une patte ne sont pas claires. Il aurait été victime soit d’un accident de la route, soit de l’explosion d’une bombe artisanale EEI (engin explosif improvisé).

Comme beaucoup d’autres animaux de compagnie recueillis par des militaires en Afghanistan, Pagunda était d’un réconfort extrêmement précieux pour AJ Ferraro pendant son déploiement.

L’homme est on ne peut plus heureux avec son chien à ses côtés aux Etats-Unis. Il envisage de poursuivre sa carrière dans les forces armées, mais au sein d’une unité de réserve. Il pourra ainsi passer davantage de temps avec Pagunda et sa mère.

A lire aussi : La fin de l’attente pour ce chien sénior qui vivait au refuge depuis 7 ans, dans l’espoir qu’on s’intéresse à lui

WPRI