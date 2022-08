À bas l'ennui et la déprime chez nos petits compagnons ! 2 expertes ont apporté leurs conseils dans « La Touche Animale »

« Comment occuper nos animaux de compagnie en cas d’absence ? », telle fut la problématique centrale posée par Yoann Latouche lors du 2 e numéro de l’émission « La Touche Animale ». Pendant sa diffusion en direct sur l’application Brut. , 2 expertes du comportement canin et félin ont apporté une flopée de conseils aux (futurs) adoptants. Le show est disponible en replay sur Woopets .

Le mois de septembre est synonyme de reprise : du travail, des cours, etc. De nombreuses personnes disent aurevoir aux moments de farniente et reprennent leurs tâches quotidiennes laissées entre parenthèses avant le début des vacances d’été.

Et le petit chat ou chien de la maison, que devient-il ? Comment l’occuper quand la solitude rampe à ses côtés et éviter à la déprime de sortir de l’ombre pour le tourmenter ?

Pour répondre à ces questions, l’animateur Yoann Latouche a invité 2 expertes du secteur animalier à participer au show. Chloé Fesch, éducatrice canin depuis une dizaine d’années et formatrice chez Nature de Chien ; ainsi que Marion Ruffié, comportementaliste spécialiste du chat à la tête de l’entreprise Absolument chats, ont donné quelques trucs et astuces pour prendre soin de son compagnon à 4 pattes.



Woopets vous propose de découvrir le replay ci-dessous :

Adoption : se poser les bonnes questions

Avant de se concentrer sur le divertissement, les experts se sont penchés sur l’adoption. Quel animal accueillir ? Quelle race choisir ? Qu’en est-il de sa lignée ? Autant de questions à se poser avant de jurer fidélité au chat ou au chien qui a conquis notre cœur. Il est toujours bon de rappeler que cette action doit correspondre à un acte mûrement réfléchi.

Pour offrir le gîte et le couvert à un animal de compagnie, il convient d’avoir du temps à lui consacrer. Toutefois, les demandes s’avèreront différentes en fonction de l’espèce. Ainsi, le nouveau maître d’un félin doit lui apprendre à rester indépendant émotionnellement. Quant au canidé, il réclame davantage la présence de son humain.

Quoi qu’il en soit, patience, écoute et respect sont de mise. Votre mission, si vous l’acceptez, consiste à aider le nouvel arrivant à se sentir bien dans ses pattes et nouer une belle relation de complicité avec lui.

À bas la solitude !

Une autre question des plus importantes a été posée lors de cette table ronde : combien de temps un chat ou chien peut-il rester seul ? Pour Marion Ruffié, un week-end maximum se révèle être supportable pour la plupart de nos amis aux pattes de velours. Bien sûr, comme l’ont expliqué les spécialistes, tout dépend de l’individu, de ses habitudes et de son cadre de vie.

Lorsque vous vous absentez, gardez à l’esprit ces 2 éléments : équilibre et occupation. Du côté de la gent canine, il est nécessaire de combler divers types de dépenses tout au long de la journée, qu’elles soient physique, mentale et olfactive. Bien sûr, l’âge, la race et la forme globale de l’animal sont à prendre en compte.

En ce qui concerne nos petits moustachus, le mot d’ordre est « enrichissement de son environnement ». Accès à la hauteur et aux fenêtres, ainsi qu’accessoires permettant la dépense physique du félin demeurent primordiaux pour assurer son bien-être.

Enfin, c’est en parfaite symbiose que Marion Ruffié et Chloé Fesch ont conseillé aux auditeurs de varier les jouets à destination du chat ou du chien pour éviter tout sentiment de lassitude.

Quid du 2e compagnon et de la séparation ?

Certaines personnes se demandent si l’adoption d’un « copain » règlera les problèmes de solitude de leur adorable protégé. Comme l’a fait remarquer la comportementaliste félin, tous les chats ne supportent pas docilement l’arrivée d’un nouveau membre de la famille et ne sont pas faits pour la vie à plusieurs.

Pour l’éducatrice canin, il est important d’avoir conscience qu’abriter un 2e chien sous son toit, c’est comme gérer 3 individus. En effet, tout adoptant doit prévoir du temps pour le 1er toutou, pour le 2e et pour le duo.

Pour conclure, lorsque sonne l’heure du départ, nous devons prendre le recul nécessaire pour limiter le stress de l’animal. Les bisous et les câlins à outrance, ainsi que le tsunami de mots d’amour ne rassureront pas le chat, par exemple. N’oubliez pas, nos boules de poils ressentent toutes nos émotions !

Petite astuce de Chloé Fesch, et pas des moindres : habituez votre chien en effectuant de faux départs. Lorsque vous prenez vos clés, offrez-lui une friandise. Cet entraînement l’aidera à ne plus avoir de vision négative de ces petits rituels.

Quelques idées à retenir

Pour résumer, il s’avère important de rester à l’écoute des besoins du chat et du chien. Plusieurs activités et stimulations sont possibles en cas d’absence, afin de chasser l’ennui et d’éviter la déprime :

gamelles ludiques ;

laser ;

création d’un « fond de vie » en gardant la télévision allumée quelques heures ;

objets à mâcher pour satisfaire ses besoins de mastication, comme les jouets Kong ;

; diffuseur de phéromones de bien-être, comme le propose la marque Feliway ;

; avoir recours à un service de garde, tel qu’ Emprunte Mon Toutou .

Le 3e volet de « La Touche Animale » sera diffusé en direct sur l’application Brut., mardi 6 septembre à 19h.