Adoptée en refuge, la chienne Yuri du film « La Perra » remporte Palm Dog 2026

Clap de fin pour Palm Dog 2026 ! Le jury s'est réuni à la Croisette ce vendredi 22 mai pour nommer le successeur de Panda, le Berger Islandais ayant rayonné dans le film « L’Amour qu’il nous reste » (« The Love That Remains ») de Hlynur Pálmason. Cette année, c'est Yuri, star canine de « La Perra » (« La Chienne ») réalisé par Dominga Sotomayor et présenté à la Quinzaine des Cinéastes à Cannes, qui remporte le collier chic et glamour pour son jeu d’acteur mémorable.

C’est un véritable triomphe pour Yuri, qui a foulé le tapis rouge avec panache à l’occasion de Palm Dog 2026. Cette chienne, adoptée en refuge par l’équipe du film La Perra de Dominga Sotomayor, a noué une belle relation de complicité avec l’actrice principale, Manuela Oyarzun (Silvia), avant que le tournage ne commence. La réalisatrice souhaitait avant tout travailler avec un animal non éduqué pour le cinéma, et qui conservait un côté « naturel ».

Vendredi, à la Plage du Festival, Yuri a reçu l’iconique collier de Palm Dog confectionné par la marque française Oria & Guizmo sous un tonnerre d’applaudissements. L’ex-pensionnaire de refuge a non seulement conquis le cœur du jury composé de critiques de cinéma de renom comme Peter Bradshaw (The Guardian) ou encore Anna Smith (Girls On Film), mais également celui du public.

© Sonia Révéyaz / Woopets

Une chienne qui transmet naturellement des émotions à l’écran

Dans La Perra, Yuri est une chienne abandonnée et recueillie sur une île isolée du sud du Chili par Silvia, alors qu’elle n’est encore qu’un chiot. Très vite, la petite boule de poils prend une place importante dans sa vie et réveille en elle des blessures profondes liées à son passé.

Un jour, l’animal disparaît et enclenche des recherches à travers toute l’île. Cette quête menée par Silvia devient peu à peu un voyage intérieur. Porté par les paysages sauvages, le bruit du vent et de l’océan, La Perra avance dans une atmosphère brute et immersive.

Le film de Dominga Sotomayor explore avec délicatesse le lien complexe entre une femme meurtrie et une chienne aussi libre qu’insaisissable. Son objectif ? Montrer une relation sincère, loin des clichés habituels du chien parfaitement obéissant. Ici, Yuri agit selon ses instincts. Elle disparaît, s’échappe et revient parfois sans jamais répondre totalement aux attentes de l’Homme. À noter que Dominga Sotomayor a aussi privilégié des réactions spontanées et des interactions naturelles avec la protagoniste de l’histoire.

À l’écran, la comédienne à fourrure impressionne par sa capacité à transmettre des émotions sans artifice à l’instar d’un acteur humain. Yuri est un véritable personnage à part entière ! Dans plusieurs scènes, la caméra la filme simplement en train de courir dans les paysages venteux de l’île chilienne, créant ainsi des moments de grande poésie.

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Une consécration qui rappelle celle de Kodi, star du film « Le Procès du chien »

Vous souvenez-vous de Kodi, tête d’affiche du film Le Procès du chien de Laetitia Dosch ? Le croisé Griffon, qui avait fièrement remporté Palm Dog en 2024 pour avoir incarné avec brio Cosmos, a été adopté à la SPA de Narbonne par la coach animalière Juliette Roux-Merveille .

Le toutou, marqué par son passé dans la rue, avait crevé l’écran grâce à sa performance canine époustouflante. Particulièrement expressif, Kodi avait également gardé un côté naturel qui plaisait énormément à la réalisatrice, avec laquelle il était très complice lors du tournage.

Lola dans « I See Buildings Fall Like Lightning » a droit au Grand Prix du Jury

Lola, une chienne croisée Terrier, a aussi eu droit à son heure de gloire sur la Croisette. La boule de poils a reçu le Grand Prix du Jury pour son rôle dans I See Buildings Fall Like Lightning, un film signé par Clio Barnard.

© Sonia Révéyaz / Woopets

La réalisatrice britannique suit 5 amis d’enfance arrivés à l’âge de 30 ans entre rêves perdus, tensions et retour du passé. Elle aborde la difficulté de grandir quand la vie ne ressemble plus à ce qu’on imaginait.

Par sa présence simple, discrète et touchante, la petite chienne rappelle le besoin d’affection et de fidélité dans un monde souvent dur.

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On vous donne déjà rendez-vous l'année prochaine à Cannes pour découvrir d'autres acteurs au poil à l'occasion de Palm Dog 2027 !