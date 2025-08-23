Adopté comme « le chien le plus triste du refuge », un croisé Berger Allemand découvre peu à peu la joie et la tendresse auprès de sa maîtresse (vidéo)

Les chiens de refuge se retrouvent dans de tels endroits car ils ont vécu un passé difficile. Ils ont derrière eux des histoires violentes de maltraitance, d’humiliation ou d’abandon. Ce croisé Berger Allemand faisait partie de ces chiens, on disait même de lui qu’il était « le plus triste du refuge ». En rencontrant sa future maîtresse, son regard s’est peu à peu transformé, à force de patience et de résilience.

Lors d’une adoption d’un chien de refuge, il n’existe pas de mode d’emploi. Lorsque cette femme a rencontré son futur compagnon à 4 pattes, elle savait que le chemin serait long. Redonner de la joie de vivre à un animal n’a rien de facile, mais c’est souvent la ténacité qui paye. Cette histoire inspirante a été racontée par Parade Pets.

De la peur et de la méfiance

Les bénévoles de son refuge ne savaient pas grand-chose à propos de lui. Son comportement en retrait et apeuré en permanence en disait pourtant beaucoup sur sa vie d’avant, sans doute marquée par la maltraitance et le rejet. Le chien nommé Cappuccino restait dans le coin de son box à longueur de journée, fuyant les regards et renonçant à toutes les interactions. Il fallait que quelqu’un lui tende la main, pour lui redonner de l’espoir, et une confiance mutuelle.

Tendre la main

En se rendant au refuge, cette femme avait dans l’idée d’ouvrir sa porte à un chien en détresse. Son attention s’est portée sur Cappuccino, qu’elle a très vite renommée Cappy. Le chien a été accueilli comme un roi, bien entouré, aussi, par une autre chienne adoptée en refuge.

Récemment, Cappy a pu se rendre à la plage pour la première fois de sa vie. On constate sur la vidéo que le Berger Allemand n’est pas pleinement à son aise, mais qu’il prend sur lui, bien entouré par sa maîtresse.

« La règle des 3 »

L’arrivée d’un chien de refuge dans sa famille n’est jamais de tout repos. Les personnes ayant côtoyé des animaux au passé complexe recommandent de suivre la « règles des 3 », qui consiste à offrir un sas de décompression à l’animal durant ses 3 premiers jours au domicile, puis 3 semaines pour l’inviter à nous suivre dans de nouvelles routines. Enfin, un lien suffisamment fort peut être envisagé au bout de 3 mois.

Cette règle de bon sens invite à faire preuve de bienveillance et de patience. Les nouveaux propriétaires doivent aussi faire face à des moments difficiles, durant lesquels ils auront l’impression de régresser.